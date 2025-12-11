"Здесь меня постоянно угнетают". Скандальный Винник заявил, почему поет русскоязычные хиты и "приплел" военных

Артист с женой не считают врагом язык россиян

Известный певец родом из Черкасской области Олег Винник высказался об использовании русского языка в своих песнях и рассказал, почему до сих пор исполняет их на своих концертах за границей.

Что нужно знать:

Олег Винник заявил, что не планирует отказываться от своих русскоязычных песен

Артист сказал, что русский язык не является врагом украинцев и привел пример общающихся на нем военных

Певец и его жена Таюне не считают русский врагом украинцев

В свежем интервью "РБК-Украина" с журналисткой Юлией Гаюк 52-летний исполнитель, живущий в Берлине, отметил, что не планирует отказываться от русскоязычных песен, ведь, по его словам, они очень нравятся его организаторам и поклонникам. Также аргументировал он это тем, что большинство композиций из его репертуара написаны именно на русском и переводить их нет смысла.

Да, я писал на русском языке. 70% у меня. Сорри, 64 песни, скажу конкретно, 64 песни на сегодняшний день из 115 у меня на русском языке… Отказываться от них, какое я имею право, когда ты идешь на концерт, и тебе люди, тебе организаторы, тебе непосредственно владельцы зала, и то не важно, банкетного зала или сцены, тебе говорят: "Не пой, не переводи на другой" Олег Винник

Журналистка Юлия Гаюк с супругами

Кроме того, Винник встал на защиту русского языка, считая, что он не является врагом для украинцев. Артист, который ни разу не приезжал в Украину после полномасштабного вторжения, аргументировал свое мнение тем, что украинские защитники, отдающие свою жизнь за страну, продолжают общаться на русском.

К разговору присоединилась и жена исполнителя, певица Таисия Сватко, известная как Таюне. По ее словам, она с детства говорила по-украински, однако в большом городе людей за это унижали.

Те, кто говорил на украинском языке, это были деревенщины, колхоз. Постоянно так было. Здесь меня постоянно угнетают, языком угнетают. Слушайте, как на то пошло, враг, к сожалению, это не язык певица Таюне

Таисия Сватко (Таюне) и Олег Винник

Напомним, что певец сейчас живет с семьей в Германии, однако недавно мужчина начал гастролировать другими городами Европы. В феврале 2025 года украинцы посмеялись над Винником во время его выступления в Чехии.