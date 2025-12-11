Не "под пледиком": Винник раскрыл, как законно смог выехать из воюющей Украины

Артист рассказал, какое безумное количество людей он вывез из Украины в первые дни великой войны

Популярный украинский певец Олег Винник, сбежавший из Украины в первые дни полномасштабного вторжения и недавно ставший звездой соцсетей, впервые за два года дал большое интервью. На этот раз артист рассказал, скольким людям он помог уехать из Украины и теперь сказал, что покинул страну 27 февраля, а не 26, как заявлял ранее.

Что следует знать

Олег Винник записал интервью вместе с женой — певицей Таюне, где рассказал, кого он вывез из Украины в первые дни войны

Слова своего экс-продюсера Горбенко о том, что он уехал в машине "под пледом в машине", певец полностью возразил

Винник подчеркнул, что вывозил людей из Украины и предоставил им жилье в Германии

По словам жены артиста в интервью для РБК-Украина, Олег Винник не вышел на связь с фанами и не осудил действия РФ на территории Украины, потому что был занят гораздо более важным — вывозом людей из Киева. Однако речь шла о нем и семье его продюсера.

"Это была я, это была жена Александра (ред.- Горбенко), это была теща, это были собаки, это были кошки. Это была целая машина забита", — заявила Таюне

Олег Винник и Таюне

В то же время певец заявил, что он не мог пересечь границу "под пледиком", ведь каждая машина должна пройти проверку. Таюне также привела аргумент о том, что Горбенко обвинял звездных супругов в том, что они набрали с собой много вещей, когда выезжали из Киева.

"Сначала писали, что "набрали столько шмотья, что им (семье Горбенко — ред.) негде было сесть". И тут Олег лежит. Где лежит, если мы шмотья уже набрали?" — эмоционально высказалась жена Винника

Также оправданием против факта выезда Винника "под пледиком" Таюне назвала то, что люди, которые пересекали с ним границу, высокие, поэтому артисту просто не было бы места, чтобы лечь под одеяло в машине.

"Теща высокая, дочь, она тоже где-то метр семьдесят. Ну высокие, все высокие, Нино тоже она высокая. Как Олега туда всунуть? Где его всунуть - положить и накрыть? Еще и собаки, коты и клетки эти все и чемоданы", — сообщила Таюне

Сам Винник сообщил, что уехал из Украины абсолютно легально. По словам артиста, он резидент Германии уже 25 лет.

Олег Винник и Александр Горбенко

Напомним, что бывший продюсер Винника Александр Горбенко публично рассказал об обстоятельствах выезда артиста из Украины. По его словам, певец пересек границу в автомобиле, накрываясь пледом, поскольку там были мужчины призывного возраста, которых толпа хотела остановить. За рулем авто была его жена Таюне (настоящее имя – Таисия Сватко). Нина Горбенко подтвердила эти слова, добавив, что Винник врал о дате выезда.

Также Горбенко заявил, что "повелитель волчиц" преувеличивал масштабы людей, которых он "эвакуировал", а его семья оказалась на улице в Германии, потому что была вынуждена покинуть жилье, которое им предоставил Олег.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жена Винника сильно изменилась после побега из Украины. Таюне сейчас не узнать.