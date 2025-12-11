Не "под пледиком": Винник раскрыл, как законно смог выехать из воюющей Украины
Артист рассказал, какое безумное количество людей он вывез из Украины в первые дни великой войны
Популярный украинский певец Олег Винник, сбежавший из Украины в первые дни полномасштабного вторжения и недавно ставший звездой соцсетей, впервые за два года дал большое интервью. На этот раз артист рассказал, скольким людям он помог уехать из Украины и теперь сказал, что покинул страну 27 февраля, а не 26, как заявлял ранее.
Что следует знать
- Олег Винник записал интервью вместе с женой — певицей Таюне, где рассказал, кого он вывез из Украины в первые дни войны
- Слова своего экс-продюсера Горбенко о том, что он уехал в машине "под пледом в машине", певец полностью возразил
- Винник подчеркнул, что вывозил людей из Украины и предоставил им жилье в Германии
По словам жены артиста в интервью для РБК-Украина, Олег Винник не вышел на связь с фанами и не осудил действия РФ на территории Украины, потому что был занят гораздо более важным — вывозом людей из Киева. Однако речь шла о нем и семье его продюсера.
"Это была я, это была жена Александра (ред.- Горбенко), это была теща, это были собаки, это были кошки. Это была целая машина забита", — заявила Таюне
В то же время певец заявил, что он не мог пересечь границу "под пледиком", ведь каждая машина должна пройти проверку. Таюне также привела аргумент о том, что Горбенко обвинял звездных супругов в том, что они набрали с собой много вещей, когда выезжали из Киева.
"Сначала писали, что "набрали столько шмотья, что им (семье Горбенко — ред.) негде было сесть". И тут Олег лежит. Где лежит, если мы шмотья уже набрали?" — эмоционально высказалась жена Винника
Также оправданием против факта выезда Винника "под пледиком" Таюне назвала то, что люди, которые пересекали с ним границу, высокие, поэтому артисту просто не было бы места, чтобы лечь под одеяло в машине.
"Теща высокая, дочь, она тоже где-то метр семьдесят. Ну высокие, все высокие, Нино тоже она высокая. Как Олега туда всунуть? Где его всунуть - положить и накрыть? Еще и собаки, коты и клетки эти все и чемоданы", — сообщила Таюне
Сам Винник сообщил, что уехал из Украины абсолютно легально. По словам артиста, он резидент Германии уже 25 лет.
Напомним, что бывший продюсер Винника Александр Горбенко публично рассказал об обстоятельствах выезда артиста из Украины. По его словам, певец пересек границу в автомобиле, накрываясь пледом, поскольку там были мужчины призывного возраста, которых толпа хотела остановить. За рулем авто была его жена Таюне (настоящее имя – Таисия Сватко). Нина Горбенко подтвердила эти слова, добавив, что Винник врал о дате выезда.
Также Горбенко заявил, что "повелитель волчиц" преувеличивал масштабы людей, которых он "эвакуировал", а его семья оказалась на улице в Германии, потому что была вынуждена покинуть жилье, которое им предоставил Олег.
