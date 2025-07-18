"Заработал миллионы и свалил": украинцы жестко ответили Виннику на "оправдания" за побег из страны
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Многие украинцы заявили, что им не нужна его "правда"
Олег Винник в Украине был одним из самых популярных и дорогих артистов. Когда-то он собирал полные стадионы и купался в лучах славы, а когда началась полномасштабная войны — сбежал и теперь рассказывает "правду", что мол его оклеветали.
На своей странице в TikTok Олег Винник опубликовал видеоролики, в которым рассказал, что на самом деле он не сбежал из Украины. Артист "внезапно вспомнил", что уже 25 лет живет в Германии, в этой стране родился его сын и более того, все свои хиты он писал в Германии.
"Я 25 лет проживаю здесь, в Германии, где родился мой сын, где писались и делались все песни, которые вы очень хорошо знаете в Украине и во всем мире", — заявил артист.
По словам Винника, в Украине он выступал с целью заработка, потому что здесь находилась его аудитория, но страну в начален войны он покинул законно, поскольку является резидентом Германии. И спустя четыре года он решил рассказать свою "правду".
Украинцы на оправдания Винника отреагировали по-разному. Нашлись те, кто до сих пор поддерживает артиста и желает видеть его с концертами в нашей стране. Но многие комментаторы жестко "прошлись" по Виннику, назвали его "гастролером" и "трусом", ведь он сбежал за границу в числе первых и теперь ему советуют дружить с Потапом и Владом Ямой.
- "Кроме отвращения ничего уже не вызываешь";
- "Не будет больше у тебя ни дворцов "Украина", ни стадионов, максимум корпоративы или тамадой на свадьбах";
- "Украину просто использовал, срубил бабло и свалил";
- "Как запахло жареным — сбежал необутым".
Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился Олег Винник после побега из Украины. Певец заметно состарился.