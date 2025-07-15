Один концерт "провалился" и он анонсировал тур: что известно об Олеге Виннике сейчас

Певец пытался ярко появиться после полуторагодичного молчания, но ничего не получилось

Когда-то имя Олега Винника было одним из самых популярных среди певцов Украины. Однако после начала полномасштабного вторжения он внезапно исчез из публичного пространства, выехал за границу, не давал никаких комментариев и молчал о войне в нашей стране.

Только спустя полтора года он дал интервью, где рассказал, что живет в Германии и помогает ВСУ, но доказательств этому не было. Этим Винник нарвался на хейт, после чего снова пропал из радаров и еще через полгода решил "порадовать" своих фанаток появлением в Тик Ток и анонсом концерта в Варшаве, который впоследствии пришлось отменить из-за нераспроданных билетов. "Телеграф" решил выяснить, что сейчас известно об Олеге Виннике.

Как известно, Винник уже долгое время проживает в Германии. Там у него есть недвижимость. Вероятно, в "российском квартале" в Берлине, где он проживает. Журналисты Телеграмм-канала "Огонек" выяснили, что квартира певца расположена на окраине Берлина и находится на последнем этаже. На входе в ЖК висит табличка с фамилией исполнителя и названием компании RockSoulana Music. Фаны обнаружили, где проживает Винник после обнародования видео, в котором он посылал украинцам "глоток свежего воздуха" со своего балкона в Германии.

Именно тогда, в августе 2024, Винник решил снова напомнить о себе — презентовал песню "Мои люди". Но куда без прогрева аудитории — перед этим артист записывал видеообращение со своих апартаментов.

Через несколько месяцев Винник анонсировал концерт в Варшаве, который должен был состояться в декабре 2024 года. Однако из-за того, что в 1200-местном зале билетов было продано менее сотни, выступление отменилось, что сам Олег не комментировал.

Однако и на этом певец не остановился – уже 14-15 февраля состоялись его концерты в Праге. Правда, выступление прошло в одном из чешских ресторанов. Когда видео с концерта стали распространяться в соцсетях, сеть "взорвалась" шутками.

В мае Винник уже анонсировал тур по Германии, который состоится в декабре. Как говорится в его видео в ТикТок, выступит певец с новыми песнями. Билеты стоят от 69 до 119 евро.

Несмотря на это, Винник продолжает воздерживаться от комментариев для украинских СМИ, очень редко появляется в медиапространстве. Войну в Украине он выбирает не комментировать и не показывает, помогает ли ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился Олег Винник после побега из Украины. Певец заметно состарился.