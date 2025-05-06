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Сбежала из Украины вместе с мужем: как выглядит певица Таюне, которую называли тайной женой Винника

Автор
Галина Струс
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Таюне долгие годы называли "тайной женой" Олега Винника Новость обновлена 06 мая 2025, 13:07
Таюне долгие годы называли "тайной женой" Олега Винника. Фото Телеграф, Getty Images

Артистка все время была с Винником — и на сцене и дома

Таисия Сватко — известная как Таюне певица, которая большую часть своей жизни и творчества проводила в тени Олега Винника. Артистка часто выходила на сцену с "повелителем волчиц", как его бэк-вокалистка и только изредка выпускала свои песни. Ее все время называли "тайной женой" Винника, а когда он сбежал в Германию, отправилась вместе с ним.

"Телеграф" расскажет, что известно о Таюне, где она сейчас и как теперь выглядит.

Винник и Таюне

Таюне — певица и жена Олега Винника

Таисия Сватко родилась 4 января 1974 в городе Смела Черкасской области. Музыкальное образование она получила в Каневском училище культуры и искусств. Вскоре артистка начала работать на бэк-вокале у стремительно набирающего популярность в Украине Олега Винника.

Как оказалось позже, Таисия, которая выступала под сценическим именем Таюне, была не только бэк-вокалисткой, но и законной женой Винника. Об этом поклонники артиста догадывались давно и даже называли Таисию Сватко тайной женой певца.

Таюне

Информацию о семейных узах с Таюне и даже наличии у них общего сына Винник подтвердил уже после побега из Украины в Германию в своем единственной интервью летом 2023 года. В этом же публичном разговоре артист сообщил, что выехал из страны вместе с семьей.

Как известно, три года ни Винник, ни Таюне не давали концертов и не приезжали в Украину. Первые выступления артиста и его бэк-вокалистки состоялось только весной 2025 года — в Праге. Там то поклонники и заметили, как изменились исполнители.

Винник и Таюне фото

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#Германия #Олег Винник #Таюне