Втекла з України разом з чоловіком: як виглядає співачка Таюне, яку називали таємною дружиною Винника

Артистка весь час була з Винником — і на сцені, і вдома

Таїсія Сватко — відома як Таюне співачка, яка більшу частину свого життя та творчості проводила у тіні Олега Винника. Артистка часто виходила на сцену з "повелителем вовчиць", як його бек-вокалістка і лише зрідка випускала свої пісні. Її весь час називали "таємною дружиною" Винника, а коли він втік до Німеччини, вирушила разом із ним.

"Телеграф" розповість, що відомо про Таюне, де вона зараз і як тепер виглядає.

Таюне — співачка та дружина Олега Винника

Таїсія Сватко народилася 4 січня 1974 року у місті Сміла Черкаської області. Музичну освіту вона здобула в Канівському училищі культури та мистецтв. Незабаром артистка почала працювати на бек-вокалі Олега Винника, який на той час стрімко набирав популярність в Україні.

Як виявилося пізніше, Таїсія, яка виступала під сценічним ім’ям Таюне, була не лише бек-вокалісткою, а й законною дружиною Винника. Про це шанувальники артиста здогадувалися давно і навіть називали Таїсію Сватко таємною дружиною співака.

Інформацію про сімейні зв’язки з Таюне та навіть наявність у них спільного сина Винник підтвердив вже після втечі з України до Німеччини у своєму єдиному інтерв’ю влітку 2023 року. У цій же публічній розмові артист повідомив, що виїхав із країни разом із сім’єю.

Як відомо, три роки ні Винник, ні Таюне не давали концертів та не приїжджали до України. Перші виступи артиста та його бек-вокалістки відбулися лише навесні 2025 року – у Празі. Там шанувальники і помітили, як змінилися виконавці.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть Лорак, Повалій, Тодоренко та інші повернутися до України? У Держприкордонслужбі відповіли.