"Заробив мільйони і звалив": українці жорстко відповіли Виннику на "виправдання" за втечу з країни
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Чимало українців заявили, що їм не потрібна його "правда"
Олег Винник в Україні був одним із найпопулярніших і найдорожчих артистів. Колись він збирав повні стадіони й купався в променях слави, а коли почалася повномасштабна війна — втік і тепер розповідає "правду", що, мовляв, його обмовили.
На своїй сторінці у TikTok Олег Винник опублікував відеоролики, в яких розповів, що насправді він не втік з України. Артист "раптово згадав", що вже 25 років живе в Німеччині, в цій країні народився його син і щобільше, всі свої хіти він писав у Німеччині.
"Я 25 років проживаю тут, у Німеччині, де народився мій син, де писалися та робилися всі пісні, які ви дуже добре знаєте в Україні та в усьому світі", — заявив артист.
За словами Винника, в Україні він виступав з метою заробітку, тому що тут знаходилася його аудиторія, але країну на початку війни він залишив законно, оскільки є резидентом Німеччини. І через чотири роки він вирішив розповісти свою "правду".
Українці на виправдання Винника відреагували по-різному. Знайшлися ті, хто досі підтримує артиста і бажає бачити його з концертами в нашій країні. Але багато коментаторів жорстко "пройшлися" по Виннику, назвали його "гастролером" і "боягузом", адже він втік за кордон один з найперших і тепер йому радять дружити з Потапом і Владом Ямою.
- "Крім огиди нічого вже не викликаєш";
- "Не буде більше в тебе ні палаців "Україна", ні стадіонів, максимум корпоративи чи тамадою на весіллях";
- "Україну просто використав, зрубав бабло та звалив";
- "Як запахло смаженим – втік невзутим".
Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився Олег Винник після втечі з України. Співак помітно постарів.