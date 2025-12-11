"Тут мене постійно гноблять". Скандальний Винник заявив, чому співає російськомовні хіти і "приплів" військових

Артист з дружиною не вважають ворогом мову росіян

Відомий співак родом з Черкащини Олег Винник висловився щодо використання російської мови у своїх піснях та розповів, чому досі виконує їх на своїх концертах за кордоном.

Що треба знати:

Олег Винник заявив, що не планує відмовлятися від своїх російськомовних пісень

Артист сказав, що російська мова не є ворогом українців і навів приклад військових, які нею спілкуються

Співак і його дружина Таюне не вважають російську ворогом українців

У свіжому інтерв’ю "РБК-Україна" з журналісткою Юлією Гаюк 52-річний виконавець, який наразі живе у Берліні, зазначив, що не планує відмовлятися від російськомовних пісень, адже, за його словами, вони дуже подобаються його організаторам та шанувальникам. Також аргументував він це тим, що більшість композицій з його репертуару написані саме російською і перекладати їх немає сенсу.

Так, я писав російською мовою. 70% у мене. Соррі, 64 пісні, скажу конкретно, 64 пісні на сьогоднішній день зі 115 у мене російською мовою... Відмовлятися від них, яке я маю право, коли ти ідеш на концерт, і тобі люди, тобі організатори, тобі безпосередньо власники залу, і то не важливо, чи банкетного залу, чи сцени, тобі кажуть: "Не співай, не перекладай іншою" Олег Винник

Крім цього, Винник став на захист російської мови, вважаючи, ніби вона не є ворогом для українців. Артист, якій ні разу не приїжджав в Україну після повномасштабного вторгнення, аргументував свою думку тим, що українські захисники, які віддають своє життя за країну, продовжують спілкуватися російською.

До розмови долучилася і дружина виконавця, співачка Таїсія Сватко, відома як Таюне. За її словами, вона з дитинства говорила українською мовою, проте у великому місті людей за це принижували.

Ті, які говорили українською мовою, це були селюки, колхоз. Постійно так було. Тут мене постійно гноблять, мовою гноблять. Слухайте, як на те пішло, то ворог, на жаль, це не мова співачка Таюне

Нагадаємо, що співак зараз живе з родиною у Німеччині, проте не так давно чоловік почав гастролювати іншими містами Європи. У лютому 2025 року українці поглузували з Винника під час його виступу у Чехії.