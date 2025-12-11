"Організуйте - я приїду": втікач Винник розкрив, за якої умови повернеться в Україну під обстріли

Співак заявив, що його жодного разу не кликали виступати в Україні за останні три роки

Популярний український співак Олег Винник, який розкрив як йому вдалося виїхати з України в перші дні великої війни, зізнався, що виступає скрізь, окрім Росії. На запитання, чому не приїжджає з концертами на батьківщину, артист відповів чітко: бо не запрошують.

Що варто знати

Олег Винник за весь період повномасштабного вторгнення не був в Україні і не виступав тут

Співак давав концерти у Празі, Німеччині та Польщі, де виконував свої російськомовні хіти

Організатори не кличуть артиста виступати в Україні, тому він не приїздить із концертами

В інтерв'ю РБК-Україна Винник розповів, що зараз, у грудні 2025 року, він перебуває у турі Німеччиною. Проте артист зізнався, що виступає там, куди його запрошують.

За словами повелителя вовчиць, на початку повномасштабного вторгнення йому було "не до виступів" і "він займався іншою справою" — допомогою. Проте зараз на кількість концертів співак не жаліється.

Олег Винник та його дружина Таюне. Фото: скріншт YouTube

У 2026-му році артист Винник планує поїхати в тур Іспанією. Щоправда, у жовтні 2025 року концерт Винника в Іспанії було перенесено. Як повідомив Слава Дьомін, це сталося через відсутність попиту — тобто не продалися квитки. Однак сам Винник пояснював це успіхом туру Німеччиною та планами на повноцінний іспанський тур у 2026 році.

До України співак із виступами не приїжджає, бо його "не кличуть". Проте Винник запевнив, що якщо тут йому організують концерт, він приїде.

"Чекайте, друзі мої, я приїду. Організуйте — я приїду, все. Інших речей немає, я люблю конкретику", - пояснив Винник

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Винник співає російськомовні пісні. Артист навіть "приплів" сюди військових.