Он воевал, а ей приписывали любовника: что известно о разводе Наталки Денисенко и Андрея Фединчика

Обсуждение развода с военнослужащим вызвало скандал

Украинская актриса Наталка Денисенко спустя семь месяцев после официального развода впервые откровенно рассказала о причинах расставания с актером Андреем Фединчиком, ранее воевавшим в рядах ВСУ.

Что нужно знать:

Подробности развода

В недавнем интервью Маше Ефросининой Денисенко заявила, что их брак разрушили постоянная разлука из-за службы мужа в ВСУ, его ревность и обидные слова, которые он позволял себе в ее адрес.

Я боялась потерять мужа, боялась, что он погибнет на войне. Типа чувствовала Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Решение суда о расторжении брака Натальи Денисенко и Андрея Фединчика вступило в силу 8 мая 2025 года. В судебных документах причиной были указаны "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потеря чувств". Супруги не присутствовали на заседании.

По словам Денисенко, после мобилизации Фединчика в армию их отношения стали напряженными. Она рассказала, что муж запрещал ей жаловаться на трудности жизни без него, ссылаясь на то, что другие защитники годами не видятся с семьями. Это, а также якобы постоянная ревность с его стороны, привели к тому, что актриса подала на развод.

У нас не совпадали взгляды на жизнь, на воспитание… Война очень меняет людей и Андрей стал жестче, мне иногда было определенными моментами страшно. Есть больше агрессии, все же. Но это тоже можно понять, в каких условиях они работают Наталка Денисенко

Слухи о романе с Юрием Савранским

Параллельно с новостями о разводе активно обсуждались слухи о возможном романе Денисенко с украинским манекенщиком и актером Юрием Савранским. Сам мужчина также подтвердил свой развод со своей женой, которая подарила ему двоих детей, на фоне этих слухов, но не стал комментировать свои отношения с актрисой.

В своем интервью Денисенко отказалась подтверждать роман с Савранским. Актриса рассказала, что, когда задумалась о создании собственного ювелирного бренда, сразу поняла — ей нужен кто-то, кто поможет вести бизнес. Тогда нынешний "холостяк" Тарас Цымбалюк порекомендовал ей обратиться именно к Юрию.

Денисенко и Савранский

Я не буду рассказывать о романе. Знаешь, у меня роман и с Тарасом, и с Комаровским… Когда у меня будет кольцо, а может и не будет кольца, а я сама буду готова сказать, что да, вот мой новый муж, пожалуйста, тогда я скажу. А сейчас, ну что мне говорить? Наталка Денисенко

Новые откровения актрисы вызвали бурную реакцию в сети, в том числе критику от коллеги Ксении Мишиной, которая обвинила Денисенко в "подлости и лжи" за публичное обсуждение бывшего мужа-военнослужащего. Она призвала людей не верить ни одному слову Наталки.

Мне бесконечно стыдно за тебя, Денисенко. И бесконечно жаль, что ты все-таки продала душу дьяволу и всей этой дешевой мишуре в виде денег, рейтингов и популярности. Совсем скоро маятник качнется в другую сторону, и хочется верить, что ты хотя бы что-то поймешь и осознаешь сквозь толстый слой своих масок и беленьких платьев, которые ты ежедневно надеваешь в надежде на красивое будущее Ксения Мишина

Что известно о браке Денисенко и Фединчика

Актеры долгое время считались одной из ярких пар украинского шоу-бизнеса. Их пути пересеклись на съемках сериала "Клан ювелиров", где между ними вспыхнул роман. На момент знакомства Фединчик был женат, но позже развелся со своей первой супругой ради отношений с коллегой. В апреле 2017 года пара сыграла свадьбу, а в том же году у них родился сын, которого назвали Андреем.

На 1 фото - Фединчик с первой женой Викторией

Где сейчас Андрей Фединчик

С началом полномасштабной войны актер вступил в ряды теробороны родной Житомирской области. После серьезной операции на позвоночнике в конце 2024 года и последующей реабилитации, ВВК признала его негодным к службе, и Фединчик демобилизовался в 2025 году. Сейчас Андрей продолжает помогать армии, призывает к этому украинцев, а также снимается в новіх кинопроектах.

Ранее мы писали, как выглядит жена военного "Мадяра" и чем занимается женщина во время войны. Напомним, что у супругов есть двое сыновей.