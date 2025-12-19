Був зіркою "Ліги сміху", поїхав із воюючої України "заради сина" і отримав хейт. Де зараз Руслан Ханумак

Розлучення з Аліною Шаманською стало одним із найбільш обговорюваних у ЗМІ

Український комік і актор Руслан Ханумак одного разу погруз у скандали українського шоубізнесу. Він — колишній чоловік відомої телеведучої Аліни Шаманської, розлучення з якою так само опинилося на слуху.

Що потрібно знати:

Руслан Ханумак — ексзірка "Ліги сміху", чия кар’єра розвивалася стрімко, але не без скандалів

Після розлучення Аліна Шаманська публічно звинуватила шоумена в аб’юзі, газлайтингу і зрадах

Наразі шоумен не живе в США і перебуває у нових стосунках

Ханумак народився 19 грудня 1989 року у Запоріжжі. Закінчив Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій за спеціальністю "маркетолог-економіст". Ще у студентські роки почав грати у КВК та у 2012 році був визнаний найкращим актором українського КВК.

Руслан Ханумак у юності

Очолював гумористичну команду "Заїнька" — віцечемпіона "Ліги сміху" за тренера Олени Кравець. Переможець шоу "Розсміши коміка", після чого став учасником студії "Квартал 95".

"Заїнька" з Оленою Кравець

У 2016 році разом із командою "Заїнька" знявся у серіалі "Пацики". Крім того, був ведучим тревел-шоу "Особливості національної роботи" на українському телеканалі ICTV, а 2021 року вийшла комедія "100 тисяч хвилин разом", в якій гуморист став режисером, сценаристом, а також виконавцем головної ролі.

"Пацики" з Русланом Ханумаком

Шлюб з Аліною Шаманською

У серпні 2017 року Ханумак одружився з українською телеведучою, а вже у вересні у пари народився син Артур. Про розрив подружжя повідомило у січні 2023 року, а офіційно розлучення було оформлене у березні 2024-го. Причину розриву Аліна і Руслан довгий час не розкривали.

Вже в інтерв’ю Маші Єфросиніній у квітні 2025 року Шаманська заявила, що страждала у стосунках з Русланом. Блогерка зізналася, що у шлюбі стикалася з газлайтингом, аб’юзом та маніпуляціями. Крім того, Ханумак був невірним — про його зради Аліна дізналася, перебуваючи на шостому місяці вагітності. Пізніше сам Ханумак звинуватив колишню дружину у брехні.

95% того інтерв’ю – це наклеп, вигадка, перекручена інформація, маячня. І це її особисте бачення, яке підкріплене тільки емоціями Руслан Ханумак

Скандали за участю Ханумака

Ще до повномасштабного вторгнення Ханумак потрапив у мовний скандал через участь у серіалі "Дикі" на 1+1 від студії "Квартал 95". Відзняті серії були виключно російською мовою, включно із показом офіційної документації, написами на дверях чиновників, книгами та навіть титрами. Українці звинуватили творців у пропаганді "руского міра" та порушення мовного закону, який набув чинності ще 16 липня 2021 року.

У березні 2023 року Ханумак неабияк розлютив українців кліпом з танцівницями у військовій формі. Кліп на пісню "Дика Дичка" під авторством Hanumike обурив мережу через спекуляції на темі війни. Найбільше українців обурило, як виконавець зневажливо описав образ української захисниці. Після хвилі хейту зірка "Ліги сміху" завершила співочу кар’єру.

У липні 2024 року Ханумак розповів у соцмережах, що залишив Україну під час війни і вирушив до США нібито, щоб бути із сином. Зазначимо, що після вторгнення у лютому 2022 року Шаманська з дитиною з метою безпеки полетіла до Америки. У підписі до відео Руслан зізнався, що давно чекав на цей момент і, передбачаючи можливий хейт, підкреслив, що не боїться за свою репутацію. До публічної заяви чоловік уже 2 місяці не перебував в Україні.

Ніякий клімат і пальми, освіта та умови життя, і навіть виховання та любов Мами не замінять дитинство з батьком… Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з татком Руслан Ханумак

Пізніше він опублікував нове пояснення, в якому розповів, як перетнув кордон. Він оприлюднив документ про відстрочку від мобілізації, посилаючись на хронічне захворювання – астму. Однак пізніше шоумен видалив цей пост, оскільки легка форма астми не є підставою для надання відстрочки від мобілізації. Сергій Притула також розніс вчинок Ханумака.

Крім того, підписники як Ханумака, так і Шаманської, запідозрили колишнє подружжя у возз’єднанні, а скандали з розлученням — як піар та привід для обговорень зірок. Варто зазначити, що згодом блогерка повернулася до Києва заради роботи, а пізніше до неї прилетів і син.

Аліна Шаманська із сином Артуром. Фото: instagram.com/shamankaa

Де зараз Руслан Ханумак

З 27 лютого 2025 року шоумен почав вести свої сторінки в соцмережах українською мовою (до цього вів виключно російською). Ймовірно, незадовго до цього Ханумак повернувся до України, де перебуває й зараз. На тлі скандалу з колишньою дружиною у Руслана з’явилася нова обраниця на ім’я Катерина. Відомо, що пара перебуває у стосунках понад два роки.

