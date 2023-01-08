Блогерка Шаманська оголосила про розлучення з Ханумаком, опублікувавши пікантне фото чоловіка з іншою

Аліна звинуватила Руслана у публічному приниженні

Українська блогерка-мільйониця та ведуча Аліна Шаманська, яка розкрила непривабливу правду про співачку Анну Асті, оголосила про розлучення з чоловіком Русланом Ханумаком. З режисером, актором і сценаристом "Студії квартал 95" вони виховують сина Артура, якому в 2022 році виповнилося 5 років.

Новину про намір розлучитися Шаманська повідомила на своїй сторінці в Інстаграм у неділю, 8 січня. До публікації вона прикріпила знімок, де її чоловік зображений у пікантній позі з іншою блогеркою. Судячи з усього, йдеться про Анну Алхім.

Так, блогерка написала, що епізод з фотографії не став причиною її рішення про розлучення, але є "феєричною останньою точкою".

"Коли тебе публічно принижують та насміхаються під фото, де зображений твій чоловік, який треться геніталіями з іншою блогеркою у неї вдома на Різдво. І ти просиш заступитися. А тобі відповідають "мы выше этого". Ти набираєшся сміливості і нарешті зізнаєшся собі:"значить це не твій чоловік", — поділилася своїми роздумами Аліна.

Дівчина додала, що не потребує співчуття і не розкриватиме подробиці події. За її словами, вона має високий рівень відповідальності перед сином, а також вона поважає ту родину, яка в неї була.

"До останнього не хотіла виносити ані крихти особистого сюди, але вибір зроблено за мене. Якщо мене нема кому захистити в публічній площині — я зроблю це сама", — підсумувала Шаманська.

Аліна пояснила своє рішення розлучитися

Аліна та Руслан познайомилися у 2016 році на зйомках одного з телепроєктів, де Шаманська працювала ведучою. Наступного року пара офіційно пов’язала себе шлюбом. Через місяць у них народився первісток. Під час повномасштабної війни вся родина перебувала у США, активно займалася благодійністю на підтримку України. Нещодавно Ханумак повернувся до рідної країни.

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