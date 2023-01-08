Блогерша Шаманская объявила о разводе с Ханумаком, опубликовав пикантное фото мужа с другой

Алина обвинила Руслана в публичном унижении

Украинская блогерша-миллионица и ведущая Алина Шаманская, которая расскрыла неприглядную правду о певице Анне Асти, объявила о разводе с супругом Русланом Ханумаком. С режиссером, актером и сценаристом "Студии квартал 95" они воспитывают сына Артура, которому в 2022 году исполнилось 5 лет.

Новость о намерении развестись Шаманская сообщила на своей странцие в Инстаграм в воскресенье, 8 января. К публикации она прикрепила снимок, где ее муж запечатлен в пикантной позе с другой блогершей. Судя по всему, речь идет об Анне Алхим.

Так, блогерша написала, что эпизод с фотографии не стал причиной ее решения о разводе, но служит "феерической последней точкой".

"Когда тебя публично унижают и насмехаются под фото, где изображен твой мужчина, который трется гениталиями с другой блоггершей у нее дома на Рождество. И ты просишь заступиться. Тебе же отвечают "мы выше этого". Ты набираешься смелости и наконец признаешься себе: "значит это не твой мужчина", — поделилась своими размышлениями Алина.

Девушка добавила, что не требует сочувствия и не будет раскрывать подробности произошедшего. По ее словам, у нее высокий уровень ответственности перед сыном, а также она уважает ту семью, которая у нее была.

"До последнего не хотела выносить ни крошки личного сюда, но выбор сделано за меня. Если меня некому защитить в публичной плоскости – я сделаю это сама", — подытожила Шаманская.

Алина объяснила свое решение развестись

Алина и Руслан познакомились в 2016 году на съемках одного из телепроектов, где Шаманская работала ведущей. В следующем году пара официально связала себя узами брака. Спустя месяц у них родился первенец. Во время полномасштабной войны вся семья находилась в США, активно занималась благотворительностью в поддержку Украины. Недавно Ханумак вернулся в родную страну.

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