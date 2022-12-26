Тарас Цымбалюк впервые показал лицо своей новой возлюбленной (фото)

Впервые после развода актер выложил общее фото с новой девушкой

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк впервые после развода с визажистом Тиной Антоненко показал общий снимок со своей новой девушкой.

Общее фото с ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной звезда выложил в сторис Инстаграма.

На нем мужчина изображен без рубашки, а рядом с ним делает снимок сама Светлана: в черном халате и маской на лице.

Также Цымбалюк опубликовал совместный с девушкой кадр, на котором пара наслаждается компанией друг друга и пьет вино. Не забыл поздравить с Рождеством мужчина и своих подписчиков в соцсети.

Кто такая Светлана Готочкина

Новой избранницей Тараса Цымбалюка оказалась ресторатор и дизайнер. Девушка является владелицей столичного ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label. Известно, что партнером Готочкиной по ресторанному бизнесу был российский ресторатор Александр Орлов. Позже Светлана заявила, что с марта она больше не сотрудничает с россиянином. В своем Инстаграм-блоге Светлана Готочкина публикует фото в стильных образах, а также рекламирует свои бренды.

Первые совместные фото со своей новой девушкой актер начал выкладывать в соцсетях несколько месяцев назад. Цымбалюк скрывал лицо возлюбленной и не спешил делиться новыми подробностями своей личной жизни.

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