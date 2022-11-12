"Это был прикол": Тарас Цымбалюк рассказал, какие у него отношения с участницей "Холостяка" Варлей

Бывшая пара любит подкалывать друг друга в соцсетях

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк прокомментировал свои отношения с украинской актрисой Викторией Варлей, которая приняла участие в популярном реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ.

В интервью Габриэлли Массанзи мужчина подтвердил, что с Викторией он был в отношениях с 2015 по 2017 год. Но даже после расставания пара осталась друзьями.

"С тех пор мы просто товарищи и мы просто пошутили друг с другом, оставив комменты под ее фотографией. Народ, конечно, воспринимает это все немного остро. Да, у нас были отношения. Но это было очень давно. У Вики давно свои отношения, у меня свои", — сказал Цымбалюк.

Виктория Варлей и Тарас Цымбалюк в клипе "Миг" группы "Ленинград"

Актер объяснил, зачем под постом Варлей в Инстаграме об участии в шоу "Холостяк" написал комментарий, который вызвал шквал эмоций у поклонников.

"Я просто таким образом решил подогреть интерес к ее участию и насторожить немного публику. Это был прикол конечно. Если бы я знал, что она вылетит после третьего эфира, я бы этого не писал", — объяснил Цымбалюк.

Сам Тарас Цымбалюк в июле шокировал сеть своим разводом с женой Тиной Антоненко через год после свадьбы. После этого актер заинтриговал своих фанаток заявлением, что он и сам не прочь стать новым главным героем шоу "Холостяк", если его туда позовут.