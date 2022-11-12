"Це був прикол": Тарас Цимбалюк розповів, які в нього стосунки з учасницею "Холостяка" Варлей

Колишня пара любить підколювати один одного у соцмережах

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк прокоментував свої стосунки з українською актрисою Вікторією Варлей, яка взяла участь у популярному реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ.

В інтерв’ю Габріеллі Массанзі чоловік підтвердив, що з Вікторією він був у стосунках із 2015 по 2017 рік. Але навіть після розлучення пара залишилася друзями.

"Відтоді ми просто товариші і ми просто пожартували одне з одним, залишивши коменти під її фотографією. Народ, звісно, сприймає це все трошки гостро. Так, в нас були стосунки. Але це було дуже давно. У Віки давно свої стосунки, в мене свої", — сказав Цимбалюк.

Вікторія Варлей та Тарас Цимбалюк у кліпі "Миг" групи "Ленінград"

Актор пояснив, навіщо під постом Варлей в Інстаграмі про участь у шоу "Холостяк" написав коментар, який спричинив шквал емоцій у шанувальників.

"Я просто таким чином вирішив підігріти інтерес до її участі і насторожити трохи публіку. Це був прикол звісно. Якби я знав, що вона вилетить після третього ефіру, я б цього не писав", — пояснив Цимбалюк.

Сам Тарас Цимбалюк у липні шокував мережу своїм розлученням із дружиною Тіною Антоненко через рік після весілля. Після цього актор заінтригував своїх фанаток заявою, що він і сам не проти стати новим головним героєм шоу "Холостяк", якщо його туди покличуть.