На шоу "Холостяк" прийшла екс-дівчина Тараса Цимбалюка: як вона виглядає (фото)

Актриса Вікторія Варлей познайомилася із зіркою серіалу "Спіймати Кайдаша" на зйомках

Цієї п’ятниці, 28 жовтня, стартував перший випуск романтичного проєкту на українському телебаченні — "Холостяк", у 12 сезоні якого головним героєм став американський підприємець українського походження Алекс Топольський. Новий сезон реаліті-шоу було знято ще до повномасштабної війни.

На проєкт прийшла українська актриса Вікторія Варлей, більш відома за роллю у серіалі "Супер-копи". У розмові з "холостяком" актриса розповіла, що була у стосунках близько трьох років із зіркою серіалу "Спіймати Кайдаша", українським актором Тарасом Цимбалюком.

За словами Варлей, вони багато разів то розставались, то сходилися. А одного разу Цимбалюк налякав її, коли забирався до неї на балкон посеред ночі. Остаточно розлучилася актриса з коханим через те, що Цимбалюк був молодший за неї на 6-7 років.

Українська актриса Вікторія Варлей

Нагадаємо, що більшість шанувальників розкритикували перший випуск проєкту "Холостяк". Річ у тім, що дата "Холостяка" з Топольським неодноразово переносилася: спочатку з весни на невизначений термін через ситуацію в країні, а після анонсу про вихід восени автори оголосили про паузу з "технічних причин". Імовірніше, що в цей час відбувався дубляж випусків українською мовою, адже багато учасниць, та й сам головний герой — російськомовні. Саме дубляж українською мовою викликав суперечки у мережі серед глядачів "Холостяка".