Стало відомо, коли покажуть нового "Холостяка": названо нову дату

Творці проєкту нарешті визначилися, коли випустять перший ефір "Холостяка" і якою мовою виходитиме реаліті

Популярне на українському ТБ реаліті "Холостяк", відзняте ще до повномасштабної війни, почнуть транслювати на каналі СТБ з 28 жовтня 2022 року. Дата шоу неодноразово переносилася: спочатку з весни на невизначений термін через обстановку в країні, а після анонсу про вихід восени творці оголосили про паузу з "технічних причин".

Про те, коли вийде "Холостяк-12", повідомляється на сторінках шоу та каналу в Instagram. Інформація про нову дату запуску з’явилася у п’ятницю, 14 жовтня. Проєкт виходитиме на екрани щоп’ятниці о 19:00 на телеканалі СТБ.

Так, вже 28 жовтня головний герой нового сезону Алекс Топольський познайомиться з учасницями й вручить перші троянди. Американський актор українського походження прожив у США 11 років, але збирається пов’язати свою долю з українкою. 4 жовтня йому виповнилося 33 роки. Під час повномасштабної війни Алекс приєднався до однієї із міжнародних гуманітарних місій.

Варто додати, що в мережі велися суперечки про те, якою мовою виходитиме шоу, враховуючи, що багато учасниць — російськомовні. У новому анонсі стверджується, що це буде українська мова. Ймовірно, репліки дівчат переклали, хоча раніше з’являлася інформація про те, що переклад "вб’є" щирість та живі емоції.

Як повідомляв "Телеграф", вже відомі подробиці про учасниць "Холостяка" 12 сезону. Серед них багато моделей, дівчат творчих індустрій, але є й несподівані професії. Деякі з дівчат уже не раз "світилися" на екрані, а одну запідозрили у веденні бізнесу в рф.