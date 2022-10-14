Стало известно, когда покажут нового "Холостяка": названа новая дата

Создатели проекта наконец-то определились, когда выпустят первый эфир "Холостяка" и на каком языке будет выходить реалити

Популярное на украинском ТВ реалити "Холостяк", которое было отснято еще до полномасштабной войны, начнут транслировать на канале СТБ с 28 октября 2022 года. Дата шоу неоднократно переносилась: сначала с весны на неопределенный срок из-за обстановки в стране, а после анонса о выходе осенью создатели объявили о паузе по "техническим причинам".

О том, когда выйдет "Холостяк-12", сообщается на страницах шоу и канала в Instagram. Информация о новой дате запуска появилась в пятницу, 14 октября. Проект будет выходить на экраны по пятницам в 19:00 на телеканале СТБ.

Так, уже 28 октября главный герой нового сезона Алекс Топольский познакомится с участницами и вручит первые розы. Американский актер украинского происхождения прожил в США 11 лет, но намерен связать свою судьбу с украинкой. 4 октября ему исполнилось 33 года. Во время полномасштабной войны Алекс присоединился к одной из международных гуманитарных миссий.

Стоит добавить, что в сети велись споры о том, на каком языке будет выходить шоу, учитывая, что многие участницы — русскоговорящие. В свежем анонсе утверждается, что это будет украинский язык. Вероятно, реплики девушек перевели, хотя ранее появлялась информация о том, что перевод "убьет" искренность и живые эмоции.

Как сообщал "Телеграф", уже известны подробности об участницах "Холостяка" 12 сезона. Среди них много моделей, девушек творческих индустрий, но есть и весьма неожиданные профессии. Некоторые из девушек уже не раз "светились" на экране, а одну заподозрили в ведении бизнеса в рф.