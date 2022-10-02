"Голос країни" 12 сезон: як війна змінила життя учасників перших "Сліпих прослуховувань" (відео)

Кожен учасник, який уже пройшов у сезон, розповів, як його змінила війна.

У неділю, 2 жовтня, о 21:00 відбулося повернення наймасштабнішого вокального проєкту України – "Голос країни-12", трансляцію якого перервала війна, розв’язана російською федерацією 24 лютого. На жаль, але проєкт зазнав деяких змін — один із тренерів відмовився брати участь у продовженні шоу (Святослав Вакарчук), також "Голос" тепер виходитиме на телеканалі ТЕТ, оскільки на "1+1" транслюється новинний марафон — "Єдині новини".

"Телеграф" теж дивився перший "воєнний" випуск, і розповідає вам про всі його подробиці. По-перше, у першому шоу під час війни творці вирішили нагадати глядачам, що було у попередніх випусках, а саме у попередніх "Сліпих прослуховуваннях", тому випуск був дайджестом. Однак кожен номер учасника був доповнений його історією, що сталася під час війни.

Зазначимо, що багатьом учасникам довелося залишити свої будинки та виїхати за кордон, а деякі зараз захищають нашу батьківщину у лавах ЗСУ, або їздять із благодійними концертами. Однак, як повідомили тренера, вони з кожним підтримують зв’язок і допомагають, якщо в цьому є потреба. Багато артистів, що залишилися в Україні, кардинально змінили свої репертуари і співають і розмовляють лише українською мовою. Наприклад:

Євген Бічасний родом із Херсона, який зараз перебуває в окупації, де й залишилася його родина.

Кіборг Ярослав Гав’янець не з чуток знає, що таке війна, адже він разом з іншими військовими захищав Донецький аеропорт і навіть побував у полоні. Наразі він знову повернувся на фронт, де захищає нашу країну.

Олександр Свириденко – гітарист військового оркестру Міністерства Оборони України. Наразі молодий хлопець захищає Україну на передовій. Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення він постійно підтримує зв’язок зі своїм тренером — Надією Дорофєєвою.

Жубан Ерназар та Дімаш Даулетов – харизматичні співаки з Казахстану, які усім серцем підтримують Україну.

Група Spiv Brativ — українські The Beatles, які стали голосом цієї війни. Хлопці їздять із благодійними концертами Україною, і випускають по хіту до кожної важливої події. Наприклад, хіт "Москва згоріла".

Також зазначимо, що у продовженні "Голосу країни 12 сезон" творці об’єдналися з фондами Dobro.UA та "Повернися живим", щоб збирати кошти для української армії. Усі гроші збирають на закупівлю для цілої бригади на передову – квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo.

"Голос країни" 12 сезон: дайджест 2.10.2022

Зазначимо, що наступні випуски, які також виходитимуть щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ, також були зняті до війни, і лише фінал буде знятий окремо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Артем Пивоваров знову порадував шанувальників треком. Цього разу у тандемі з Олею Поляковою він випустив ліричну композицію "Тішся" на вірш Лесі Українки.