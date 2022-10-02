"Голос країни 2022" повертається на екрани: яким буде сезон, який перервала війна

У суддівські крісла знову повернуться Оля Полякова, Потап та Надя Дорофєєва.

Через сім місяців після виходу п’ятих сліпих прослуховувань 2 жовтня о 21:00 на телеекрани виходить 12 сезон найпопулярнішого вокального шоу України "Голос країни", який перервала війна, розв’язана росією. Творці шоу вирішили повернути проєкт в ефір, щоб "нагадати про талант української нації та пісню підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам". Об’єднавшись із фондом "Повернися живим" та благодійною платформою Dobro UA організатори збиратимуть кошти на потреби української армії.

"Телеграф" зібрав усі подробиці про новий сезон: що побачать глядачі у нових випусках, як проходитиме фінал шоу, хто займе крісла суддів, і що буде з командою Святослава Вакарчука, який відмовився від участі у продовженні вокального шоу.

Яким буде продовження "Голосу країни-12"

Новий випуск пройде у форматі дайджесту, щоб нагадати глядачам, якими були "довоєнні" п’ять випусків "Сліпих прослуховувань", показ яких було перервано через війну. З наступного тижня, з 9 жовтня, в ефір вийдуть зняті до війни етапи "Сліпі прослуховувань", "Вокальних боїв" та "Нокаутів". Усі епізоди будуть доповнені актуальними історіями.

Фінал буде знятий додатково і матиме особливі правила, які відрізнятимуться від попередніх за структурою та кількістю учасників.

Ще одне нововведення — тепер проєкт виходитиме на телеканалі ТЕТ, оскільки 1+1 виконує важливу місію — транслює Національний марафон "Єдині новини".

Також варто зазначити, що у нових випусках учасники виконуватимуть українську класику та сучасні пісні, написані під час повномасштабної війни. Усі пісні російських виконавців будуть вирізані.

Ведучими проєкту незмінно залишаються Катя Осадча та Юрій Горбунов.

Оскільки Святослав Вакарчук відмовився від участі у продовженні "Голосі країни", його команда залишилась без наставника. Проте продюсер шоу Володимир Завадюк наголосив, що всі учасники продовжать свою участь у проєкті. Сам Вакарчук з’явиться у шоу у тих випусках, які були зняті до 24 лютого, а ось у фіналі його не буде.

У суддівських кріслах — Надя Дорофєєву, Оля Полякова та Потап, а також команда "Іншого шансу" — народний тренер Андрій Мацола та артистка Олександра Зарицька, вона ж KAZKA.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Артем Пивоваров знову порадував шанувальників треком. Цього разу у тандемі з Олею Поляковою він випустив ліричну композицію "Тішся" на вірш Лесі Українки.