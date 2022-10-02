"Голос країни 2022" повертається на екрани: яким буде сезон, який перервала війна
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У суддівські крісла знову повернуться Оля Полякова, Потап та Надя Дорофєєва.
Через сім місяців після виходу п’ятих сліпих прослуховувань 2 жовтня о 21:00 на телеекрани виходить 12 сезон найпопулярнішого вокального шоу України "Голос країни", який перервала війна, розв’язана росією. Творці шоу вирішили повернути проєкт в ефір, щоб "нагадати про талант української нації та пісню підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам". Об’єднавшись із фондом "Повернися живим" та благодійною платформою Dobro UA організатори збиратимуть кошти на потреби української армії.
"Телеграф" зібрав усі подробиці про новий сезон: що побачать глядачі у нових випусках, як проходитиме фінал шоу, хто займе крісла суддів, і що буде з командою Святослава Вакарчука, який відмовився від участі у продовженні вокального шоу.
Яким буде продовження "Голосу країни-12"
- Новий випуск пройде у форматі дайджесту, щоб нагадати глядачам, якими були "довоєнні" п’ять випусків "Сліпих прослуховувань", показ яких було перервано через війну. З наступного тижня, з 9 жовтня, в ефір вийдуть зняті до війни етапи "Сліпі прослуховувань", "Вокальних боїв" та "Нокаутів". Усі епізоди будуть доповнені актуальними історіями.
- Фінал буде знятий додатково і матиме особливі правила, які відрізнятимуться від попередніх за структурою та кількістю учасників.
- Ще одне нововведення — тепер проєкт виходитиме на телеканалі ТЕТ, оскільки 1+1 виконує важливу місію — транслює Національний марафон "Єдині новини".
- Також варто зазначити, що у нових випусках учасники виконуватимуть українську класику та сучасні пісні, написані під час повномасштабної війни. Усі пісні російських виконавців будуть вирізані.
- Ведучими проєкту незмінно залишаються Катя Осадча та Юрій Горбунов.
- Оскільки Святослав Вакарчук відмовився від участі у продовженні "Голосі країни", його команда залишилась без наставника. Проте продюсер шоу Володимир Завадюк наголосив, що всі учасники продовжать свою участь у проєкті. Сам Вакарчук з’явиться у шоу у тих випусках, які були зняті до 24 лютого, а ось у фіналі його не буде.
- У суддівських кріслах — Надя Дорофєєву, Оля Полякова та Потап, а також команда "Іншого шансу" — народний тренер Андрій Мацола та артистка Олександра Зарицька, вона ж KAZKA.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Артем Пивоваров знову порадував шанувальників треком. Цього разу у тандемі з Олею Поляковою він випустив ліричну композицію "Тішся" на вірш Лесі Українки.