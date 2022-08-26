Артем Пивоваров та Оля Полякова презентували ліричний трек "Тішся" на вірш Лесі Українки (відео)

Кліп на двох локаціях: Оля Полякова знімалася на Дніпрі в Україні, а Артем у горах Словенії.

Популярний український співак та композитор Артем Пивоваров спільно із відомою співачкою Олею Поляковою презентували душевну композицію "Тішся", натхненну віршем видатної поетеси України Лесі Українки. Трек було створено в рамках авторського проєкту співака "Твої вірші, мої ноти", до якого також належить спільна пісня Пивоварова та Наді Дорофєєвої "Думи".

Відеороботу було опубліковано на YouTube-каналі Пивоварова у п’ятницю, 26 серпня 2022 року. Зазначимо, що у кліпі Оля Полякова постала у незвичайному, ніжному та чуттєвому образі, що дуже відрізняється від тих, у яких вона виступала на своїх концертах чи знімалася у кліпах на свої пісні.

"Пісня нагадує про те, що важливо дивитися на світ широко і не забувати про внутрішню дитину. У дитинстві ми багато мріємо, створюючи в уяві безліч сценаріїв нашого життя. У дорослому віці ми також повинні пам’ятати, що самі творці свого майбутнього. ні трапилося, завжди можна почати все спочатку.Ця ідея показується у відео.Мольберти з порожніми полотнами — символ нового старту і нових можливостей.Взявши в руки фарби, ми можемо намалювати що завгодно, оскільки яскравим і різнобарвним буде наше життя — залежить від нас Наразі ми також створюємо нову картину майбутнього українського народу, квіти, що розпускаються на полотнах, символізують розквіт нації, початок нової прекрасної історії!

Як зазначив Артем Пивоваров, він не міг залишити без уваги видатну українську поетесу Лесю Українку у проєкті "Твої вірші, мої ноти", адже вона зробила великий внесок у розвиток культури, та сприяла формуванню важливих ментальних рис українців.

"Її творчість несе в собі національну ідею, зокрема цінність волі та сили духу. Зараз ми транслюємо цю ідею на весь світ. Хоч би як важко, не припиняємо мріяти, не обмежуючи політ своїх думок. І цю внутрішню свободу ми повинні зберегти і передати наступним поколінням" — додав музикант.

Раніше патріотичну композицію про українську незламність "Ворогів на ножі" випустив співак Wellboy. Вперше цю пісню артист виконав ще 10 червня на концерті у Варшаві, а 13 липня презентував її вже офіційно.