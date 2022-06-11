"Ворогів на ножі": Wellboy вперше з початку війни презентував патріотичний хіт (відео)

Офіційної прем’єри ще не було, але частину пісні вже можна послухати.

У п’ятницю, 10 червня, у Варшаві відбувся благодійний концерт "Life will win" у рамках європейського туру, який організувала студія "Квартал 95" для збирання коштів на покупку рентген-прозорих операційних столів для українських лікарень. Під час цього концерту молодий, але досить популярний артист Wellboy, який раніше заінтригував мережу дуетом із Арестовичем, представив свою нову пісню. Зазначимо, що це патріотичний трек.

Виконавець хіта "Гуси" не "уникав" своєї манери співу, однак цей хіт відрізняється бойовим настроєм. Найімовірніше назва пісні — "Ворогів на ножі", бо саме цю фразу артист співає у приспіві. Повної версії композиції поки що немає, однак у Telegram-каналі "Культурна пральня" опублікували її частину.

"Боремося, поборемо, і все буде в нас гаразд" — співає Wellboy.

Зазначимо, що патріотичний хіт також презентував і український співак Макс Барських. Пісню "Чекай мене", яка присвячена українським бійцям, артист вперше заспівав українською.

Також "Телеграф" повідомляв, що 23 травня пісню про мужність ЗСУ та нашу майбутню перемогу у війні з російським окупантом випустив український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко).