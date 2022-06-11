"Ворогів на ножі": Wellboy впервые с начала войны презентовал патриотический хит (видео)

Официальной премьеры еще не было, но часть песни уже можно послушать.

В пятницу, 10 июня, в Варшаве состоялся благотворительный концерт "Life will win" в рамках европейского тура, который организовала студия "Квартал 95" для сбора средств на покупку рентген-прозрачных операционных столов для украинских больниц. Во время этого концерта молодой, но достаточно популярный артист Wellboy, который ранее заинтриговал сеть дуэтом с Арестовичем, представил свою новую песню. Отметим, что трек патриотический.

Исполнитель хита "Гуси" не "уходил" от своей манеры пения, однако этот хит отличается боевым настроем. Вероятней всего название песни — "Ворогів на ножі", так как именно эту фразу артист поет в припеве. Полной версии композиции пока нет, однако в Telegram-канале "Культурная прачечная" опубликовали ее часть.

"Боремось, поборемо, і все буде в нас гаразд" — поет Wellboy.

Отметим, что патриотический хит также представил и украинский певец Макс Барских. Песню "Чекай мене", которая посвящена украинским бойцам, артист впервые запел на украинском.

Также "Телеграф" сообщал, что 23 мая песню о мужестве ВСУ и нашей будущей победе в войне с российским оккупантом выпустил украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).