"Он артист еще тот": WELLBOY заинтриговал дуэтом с Арестовичем (видео)

21-летний певец заявил, что ему нравится советник главы Офиса президента

Финалист Национального отбора на "Евровидение-2022", украинский певец WELLBOY (Антон Вельбой) заявил, что ему нравится советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который известен своими постоянными обещаниями о скором окончании войны. Молодой исполнитель "бросает Арестовичу респект".

Певец признался, что готов даже записать с ним песню. "Он артист еще тот. Он большой украинский артист и я хочу с ним фит", — признался WELLBOY в новом выпуске "Слава+" с ведущим Славой Дёминым.

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Кроме того, Вельбой отметил, что с началом полномасштабной войны у него не возникало мысли уехать из Киева на западную Украину или за границу. Сам певец родом из села Грунь, что в 25-ти метрах от Ахтырки (Сумская область).

"Все говорили в один момент, что Киев очень защищен, и это как-то спасало. Плюс я смотрел Арестовича и он говорил: "Все ок, все гуд". Поэтому я даже не думал ехать куда-то: либо за границу, либо на запад", — сказал певец.

Напомним, что недавно Алексей Арестович был подвергнут жесткой критике. Мер Днепра Борис Филатов назвал советника главы ОП "говорящей **пой" и указал на промах с его назначением. Стоит заметить, что это уже не первый выпад Филатова в адрес Арестовича. В начале мая после скандальных заявлений Арестовича про "Азовсталь" и контрнаступление ВСУ Филатов призвал Офис президента "закрыть ему рот".