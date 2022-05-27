Постоянные обещания Арестовича, что война вот-вот закончится, давно уже смешат украинцев

На четвертый месяц войны в Украине советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал ситуацию ситуацию на фронте "аховой" после череды заявлений о том, что "война закончится через несколько недель", — в связи с этим его жестко раскритиковал мэр Днепра Борис Филатов.

В рамках ежедневной беседы с Марком Фейгиным Арестович заявил вечером 26 мая: "Давление на фронте будет расти с каждым днем. А поскольку нам неоткуда пополниться, то наши возможности бороться с этим давлением будут снижаться. Ситуация на фронте для нас аховая".

В ответ на это Филатов напомнил, как еще несколько недель назад Арестович говорил, что война скоро закончится, и назвал его "говорящей **пой".

"Скажите, коллеги облегчённые властью, а я разве не предупреждал, что ваша информационная политика это полное гуано, которое рассчитано на деб*лов, а не на нацию свободных людей?", — спросил Филатов.

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В комментариях украинцы разделились в мнениях, но большинство в целом согласились с критикой Арестовича.

Стоит заметить, что это уже не первый выпад Филатова в адрес Арестовича.

В апреле мэр Днепра говорил, что его "тошнит" от цинизма, шуток и нарциссизма советника главы ОП.

А в начале мая после скандальных заявлений Арестовича про "Азовсталь" и контрнаступление ВСУ Филатов призвал Офис президента "закрыть ему рот", аргументируя это словами: "Сеансы самолюбования экзальтированного идиота становятся невыносимыми".

Как сообщал "Телеграф", ранее Арестович называл условия, при которых Украина сможет освободить и Крым, и Донбасс.