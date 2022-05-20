Нет никаких проблем освободить Крым и Донбасс: Арестович назвал условия

Украина ждет понимания сроков и объема ленд-лиза, подготовленного Штатами

Вопрос возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма остается на повестке дня у властей Украины. Однако то, каким способом они будут освобождены — военным или дипломатическим — зависит от нескольких факторов.

Их в интервью Politeka озвучил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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По его словам, любая территория, несмотря на ее сложности, всегда может быть захвачена или же освобождена, как в случае Украины. В том числе и военным путем.

"Вопрос лишь в том, есть ли вражеская армия, — поясняет Арестович. — Если ее нет, а она очень быстро заканчивается, то вполне возможно. Тут о другом — цена вопроса. И наличие возможностей и условий, чтобы это выполнить".

По мнению военного эксперта, проблем с военным освобождением Крыма и Донбасса нет. Однако для этого нужны определенные условия и военная сила.

"Условия — это российская армия ослабла до такой степени, что не может защищать их эффективно", — говорит он.

К силам Алексей Арестович относит общую мощность ВСУ, а также сроки и объем ленд-лиза, утвержденного США. Эксперт говорит, что часть из вооружения, которое входит в американский пакет помощи, еще даже не производилось. Поэтому поставки оружия могут затянуться даже на месяцы.

В этой ситуации следует пристально следить за российской федерацией, которая даже со всеми санкциями "не стоит на месте". В стране-агрессоре проводится призыв людей, собирается техника из резервов и запасов.

"Но мы не прекратим вооруженную борьбу до момента, пока не будет позиций по состоянию на 23 февраля. Это однозначно. Далее — посмотрим, — утверждает советник главы ОП. — Если будут силы и потенциал решить проблемы Крыма и Донбасса военным путем, то почему мы будем останавливаться? Это наша территория".

Также Арестович подчеркнул, что украинская армия умеет вести войну так, чтобы не страдали мирные жители. Это показал и опыт активных боевых действий, что начались в 2014 году, и освобождение пригорода Киева в 2022 году.

Напомним, ранее мы писали, что о возвращении Крыма и оккупированной части Донбасса высказывался и глава МИД Дмитрий Кулеба. Дипломат пообещал, что территории вернутся в состав Украины, а россия не получит от Киева ни единой уступки.

Также "Телеграф" рассказывал, какими операциями, по мнению Алексея Арестовича, в войне с Украиной может руководить лично путин.