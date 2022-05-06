Укр

ВСУ не пошли в контрнаступление: Арестович объяснил, что происходит на фронте

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Арестович объяснил, какая разница между контрнаступлением и контрнаступательными действиями
Арестович объяснил, какая разница между контрнаступлением и контрнаступательными действиями

Украинцы неправильно поняли слова Залужного

Украина в четверг, 5 мая, начала контрнаступательные действия на Харьковском направлении, а не пошла в контрнаступление, как многие подумали.

Об этом в рамках интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, контрнаступательные действия это тактический уровень операций, в то время как полноценное контрнаступление, — оперативный уровень.

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Так, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный говорил именно про контрнаступательные действия, но рядовые украинцы не поняли разницы и поспешили обрадоваться.

"У народа ажиотаж, думают, вот это мы повалили, сейчас всех разобьем. А наши войска совершают определенные тактические действия, которые носят контрнаступательный характер. Существует вероятность, что эти тактические успехи, если они будут закреплены и развиты, смогут причинить оперативный эффект", — заявил Арестович.

В то же время, совершать полноценные оперативные действия, пойти в контрнаступление, не позволяет недостаток оружия.

Ранее "Телеграф" публиковал свежие карты боевых действий в Украине на 6 мая, по которым видно, как эффективно ВСУ сдерживают россиян на всех фронтах.

Теги:
#Война #Контрнаступление #Алексей Арестович
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