"Він артист ще той": WELLBOY заінтригував дуетом з Арестовичем (відео)

21-річний співак заявив, що йому подобається радник глави Офісу президента

Фіналіст Національного відбору на "Євробачення-2022", український співак WELLBOY (Антон Вельбой) заявив, що йому подобається радник голови Офісу президента Олексій Арестович, який відомий своїми постійними обіцянками про швидке закінчення війни. Молодий виконавець "кидає Арестовичу респект".

Співак зізнався, що навіть готовий записати з ним пісню. "Він артист ще той. Він великий український артист і я хочу з ним фіт", — зізнався WELLBOY у новому випуску "Слава+" із ведучим Славою Дьоміним.

Оперативно про головне читайте у нашому Telegram

Крім того, Вельбой зазначив, що з початком повномасштабної війни у нього не виникало думки виїхати з Києва на західну Україну чи за кордон. Сам співак родом із села Грунь, що за 25 метрів від Охтирки (Сумська область).

"Всі говорили в один момент, що Київ дуже захищений, і це якось рятувало. Плюс я дивився Арестовича і він казав: "Все ок, все гуд". Тому я навіть не думав їхати кудись: або за кордон, або на захід", — сказав співак.

Нагадаємо, що нещодавно Олексія Арестовича піддали жорсткій критиці. Мер Дніпра Борис Філатов назвав радника голови ОП "балакаючою **пою" і вказав на промах з його призначенням. Варто зауважити, що це вже не перший випад Філатова на адресу Арестовича. На початку травня після скандальних заяв Арестовича про "Азовсталь" та контрнаступ ЗСУ Філатов закликав Офіс президента "закрити йому рота".