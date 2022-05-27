Постійні обіцянки Арестовича, що війна ось-ось закінчиться, давно вже смішать українців

На четвертий місяць війни в Україні радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав ситуацію ситуацію на фронті "аховою" після низки заяв про те, що "війна закінчиться за кілька тижнів", — у зв’язку з цим його жорстко розкритикував мер Дніпра Борис Філатов.

У рамках щоденної бесіди з Марком Фейгіним Арестович заявив увечері 26 травня: "Тиск на фронті зростатиме з кожним днем. А оскільки нам нема звідки поповнитися, то наші можливості боротися з цим тиском знижуватимуться. Ситуація на фронті для нас ахова".

У відповідь на це Філатов нагадав, як ще кілька тижнів тому Арестович казав, що війна скоро закінчиться, і назвав його "балакаючою **пою".

"Скажіть, колеги, полегшені владою, а я хіба не попереджав, що ваша інформаційна політика це повне гуано, яке розраховане на деб*лів, а не на націю вільних людей?", — запитав Філатов.

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У коментарях українці розділилися у думках, але більшість загалом погодилася з критикою Арестовича.

Варто зауважити, що це вже не перший випад Філатова на адресу Арестовича.

У квітні мер Дніпра говорив, що його "нудить" від цинізму, жартів та нарцисизму радника голови ОП.

А на початку травня після скандальних заяв Арестовича про "Азовсталь" та контрнаступ ЗСУ Філатов закликав Офіс президента "закрити йому рота", аргументуючи це словами: "Сеанси самолюбування екзальтованого ідіота стають нестерпними".

Як повідомляв "Телеграф", раніше Арестович називав умови, за яких Україна зможе звільнити і Крим, і Донбас.