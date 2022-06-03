DOROFEEVA та Артем Пивоваров презентували проукраїнську пісню на вірші Тараса Шевченка "Думи" (відео)

Композиція натхненна віршем українського поета "Думи мої, думи мої"

Слідом за прем’єрою пісні про війну в Україні Світлани Лободи, 3 червня свою музичну роботу представили українські виконавці Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров. Дует випустив пісню під назвою "Думи". Композиція натхненна віршем видатного поета Тараса Григоровича Шевченка "Думи мої, думи мої".

Відеороботу опубліковано на YouTube-каналі Пивоварова. Пісню було створено у рамках авторського проєкту співака "Твої вірші, мої ноти". Для Дорофеєвої це перший реліз від початку війни.

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"Композиція натхненна віршем видатного поета Тараса Григоровича Шевченка "Думи мої, думи мої" (1840) — вічною класикою української літератури, що актуальна й зараз. Рядки, пронизані сумом за Батьківщиною, жалем та вірою у вільне життя на рідній землі, у наші часи набули особливого сенсу", — говориться під відео.

Зазначається, що частину коштів від кожного перегляду кліпу українських артистів буде перераховано на гуманітарну допомогу постраждалим українцям у благодійний фонд.

Нагадаємо, що українська співачка Надя Дорофеєва розійшлась з Володимиром Дантесом. Разом пара була близько одинадцяти років, з них шість у шлюбі. Пізніше у мережі з’явилася інформація, що Надя Дорофєєва зустрічається з новим обранцем – українським ресторатором Михайлом Кацуріним.

Шанувальники Дорофєєвої пізніше помітили, що співачка "натякала" про свої нові почуття та нового коханого у своїх піснях ще за місяць до оголошення розлучення.