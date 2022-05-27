Любовний чотирикутник? Дантеса запідозрили у романі з подругою Дорофєєвої

Український співак, можливо, все-таки придивився до блогера Дар’ї Кацуріної

Український співак та телеведучий Володимир Дантес, який раніше розповів про свою сестру-росіянку, заінтригував фанатів новим фото.

Нещодавно співак оприлюднив у сторіс Інстаграм кадр із полуницею, де далеко на знімку "проглядали" ноги незнайомки.

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Судячи з татуювання на нозі, нею виявилася Дар’я Кацуріна — колишня дружина ресторатора Михайла Кацуріна, який, за чутками, зустрічається з колишньою дружиною Дантеса Надією Дорофєєвою. Ось такий чотирикутник виходить. Ще до розлучень пари дружили і відпочивали разом за кордоном.

Цікаво, що раніше Дантес вже жартував з приводу того, що придивиться до Даші Кацуріної після розлучення з Надею Дорофєєвою.

Колишнє подружжя Дар’я та Михайло Кацуріни

Що відомо про розлучення Дантеса та Дорофєєвої

18 березня 2022 року українські артисти повідомили, що розійшлись, але офіційно розлучатися поки не планують. Разом пара була близько одинадцяти років, з них шість у шлюбі. Пізніше у мережі з’явилася інформація, що Надя Дорофєєва зустрічається з новим обранцем – українським ресторатором Михайлом Кацуріним.

Шанувальники Дорофєєвої пізніше помітили, що співачка "натякала" про свої нові почуття та нового коханого у своїх піснях ще за місяць до оголошення розлучення.