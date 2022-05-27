Любовний чотирикутник? Дантеса запідозрили у романі з подругою Дорофєєвої
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Український співак, можливо, все-таки придивився до блогера Дар’ї Кацуріної
Український співак та телеведучий Володимир Дантес, який раніше розповів про свою сестру-росіянку, заінтригував фанатів новим фото.
Нещодавно співак оприлюднив у сторіс Інстаграм кадр із полуницею, де далеко на знімку "проглядали" ноги незнайомки.
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Судячи з татуювання на нозі, нею виявилася Дар’я Кацуріна — колишня дружина ресторатора Михайла Кацуріна, який, за чутками, зустрічається з колишньою дружиною Дантеса Надією Дорофєєвою. Ось такий чотирикутник виходить. Ще до розлучень пари дружили і відпочивали разом за кордоном.
@its_vlady #дантеспроиграл ♬ оригінальний звук - vlady
Цікаво, що раніше Дантес вже жартував з приводу того, що придивиться до Даші Кацуріної після розлучення з Надею Дорофєєвою.
Що відомо про розлучення Дантеса та Дорофєєвої
18 березня 2022 року українські артисти повідомили, що розійшлись, але офіційно розлучатися поки не планують. Разом пара була близько одинадцяти років, з них шість у шлюбі. Пізніше у мережі з’явилася інформація, що Надя Дорофєєва зустрічається з новим обранцем – українським ресторатором Михайлом Кацуріним.
Шанувальники Дорофєєвої пізніше помітили, що співачка "натякала" про свої нові почуття та нового коханого у своїх піснях ще за місяць до оголошення розлучення.