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Дантес вперше висловився про нові відносини Дорофєєвої: "Я теж хочу"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Дантес та Дорофєєва розлучилися після 6 років шлюбу Новина оновлена 07 травня 2022, 18:08
Дантес та Дорофєєва розлучилися після 6 років шлюбу

Співак зазначив, що буде радий, якщо у його колишньої коханої буде все гаразд

Український співак Володимир Дантес прокоментував чутки про можливий роман дружини Наді Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним.

В ефірі "Сніданку з 1+1" 33-річний артист заявив, що Надя "доросла дівчина", і вона сама вирішить, хто з нею має бути.

"Кожен з нас хоче кохання. Я буду тільки радий, якщо в неї все буде добре... Я теж хочу нових стосунків, а хто не хоче? Всі хочуть класних стосунків, класного життя. Це точно, розставимо всі точки: вона не пішла від мене до нього. Якщо вони будуть разом, то круто. Це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші", — сказав співак, маючи на увазі ексдружину Кацуріна.

Що відомо про розлучення Дантеса та Дорофєєвої

18 березня 2022 року українські артисти повідомили, що розсталися, але офіційно розлучатися поки що не планують. Разом пара була близько одинадцяти років, з них шість у шлюбі. Пізніше у мережі з’явилася інформація, що Надя Дорофєєва зустрічається з новим обранцем – українським ресторатором Михайлом Кацуріним.

Шанувальники Дорофєєвої пізніше помітили, що співачка "натякала" про свої нові почуття та нового коханого у своїх піснях ще за місяць до оголошення розлучення.

Теги:
#Надя Дорофєєва #Володимир Дантес
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