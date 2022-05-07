Дантес впервые высказался про новые отношения Дорофеевой: "Я тоже хочу"

Певец отметил, что будет рад, если у его бывшей возлюбленной будет все хорошо

Украинский певец Владимир Дантес прокомментировал слухи о возможном романе жены Нади Дорофеевой с ресторатором Михаилом Кацуриным.

В эфире "Сніданок с 1+1" 33-летний артист заявил, что Надя "взрослая девушка", и она сама решит, кто с ней должен быть.

"Каждый из нас хочет любви. Я буду только рад, если у нее все будет хорошо… Я тоже хочу новых отношений, а кто не хочет? Все хотят классных отношений, классной жизни. Это точно, расставим все точки: она не ушла от меня к нему. Если они будут вместе, то круто. Это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше", – сказал певец, подразумевая экс-жену Кацурина.

Что известно о расставании Дантеса и Дорофеевой

18 марта 2022 года украинский артисты сообщили, что расстались, но официально разводиться пока не планируют. Вместе пара была около одиннадцати лет, из них шесть в браке. Позже в сети появилась информация, что Надя Дорофеева встречается с новым избранником — украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Поклонники Дорофеевой позже заметили, что певица "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода.