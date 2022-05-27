Любовный четырехугольник? Дантеса заподозрили в романе с подругой Дорофеевой
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Украинский певец, возможно, все таки присмотрелся к блогеру Дарье Кацуриной
Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес, который ранее рассказал о своей сестре-россиянке, заинтриговал фанатов новым фото.
Недавно певец обнародовал в сторис Инстаграмм кадр с клубникой, где вдалеке на снимке "проглядывали" ноги незнакомки.
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Судя по татуировке на ноге, ею оказалась Дарья Кацурина — бывшая жена ресторатора Михаила Кацурина, который, по слухам, встречается с бывшей женой Дантеса Надей Дорофеевой. Вот такой вот четырехугольник получается. Еще до разводов пары дружили и отдыхали вместе за границей.
@its_vlady #дантеспроиграл ♬ оригінальний звук - vlady
Интересно, что ранее Дантес уже шутил по поводу того, что присмотрится к Даше Кацуриной после расставания с Надей Дорофеевой.
Что известно о расставании Дантеса и Дорофеевой
18 марта 2022 года украинский артисты сообщили, что расстались, но официально разводиться пока не планируют. Вместе пара была около одиннадцати лет, из них шесть в браке. Позже в сети появилась информация, что Надя Дорофеева встречается с новым избранником — украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.
Поклонники Дорофеевой позже заметили, что певица "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода.