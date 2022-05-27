Любовный четырехугольник? Дантеса заподозрили в романе с подругой Дорофеевой

Украинский певец, возможно, все таки присмотрелся к блогеру Дарье Кацуриной

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес, который ранее рассказал о своей сестре-россиянке, заинтриговал фанатов новым фото.

Недавно певец обнародовал в сторис Инстаграмм кадр с клубникой, где вдалеке на снимке "проглядывали" ноги незнакомки.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Фанаты артиста мигом раскрыли личность девушки.

Судя по татуировке на ноге, ею оказалась Дарья Кацурина — бывшая жена ресторатора Михаила Кацурина, который, по слухам, встречается с бывшей женой Дантеса Надей Дорофеевой. Вот такой вот четырехугольник получается. Еще до разводов пары дружили и отдыхали вместе за границей.

Интересно, что ранее Дантес уже шутил по поводу того, что присмотрится к Даше Кацуриной после расставания с Надей Дорофеевой.

Бывшие супруги Дарья и Михаил Кацурины

Что известно о расставании Дантеса и Дорофеевой

18 марта 2022 года украинский артисты сообщили, что расстались, но официально разводиться пока не планируют. Вместе пара была около одиннадцати лет, из них шесть в браке. Позже в сети появилась информация, что Надя Дорофеева встречается с новым избранником — украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Поклонники Дорофеевой позже заметили, что певица "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода.