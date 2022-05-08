Дантес рассказал, что его сестра с российским паспортом думает о войне в Украине: "Очень давно уехала"

По словам певца, его родственница хочет сменить гражданство

Украинский певец Владимир Дантес прокомментировал позицию своей родной сестры Валерии по поводу войны в Украине. Девушка уже давно живет в Европе, однако имеет гражданство страны-агрессора.

В интервью для программы "ЖВЛ" певец заявил, что его родственница хочет получить украинское гражданство.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"У меня есть сестра. Но она очень давно уехала и она так же каждый день плакала в начале, поддерживала. Она живет в Европе и сейчас хочет получить украинское гражданство. Говорит: "Я не хочу быть причастной к этому, я не хочу этот паспорт. Мне с ним тяжело", — рассказал Дантес.

Что известно о сестре Владимира Дантеса

Валерия живет в Лиссабоне, Португалия, и крайне редко встречается с родными из Украины. В последний раз украинский певец виделся с сестрой в октябре 2021 года, а до этого Владимир не встречался с родственницей более 15 лет.

На страницу девушки в Инстаграме подписано более 12 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский певец Владимир Дантес, который ранее рассказал, почему отказался от общения на русском языке, впервые запел на украинском.

Что известно о расставании Дантеса и Дорофеевой

18 марта 2022 года украинский артисты сообщили, что расстались, но официально разводиться пока не планируют. Вместе пара была около одиннадцати лет, из них шесть в браке. Позже в сети появилась информация, что Надя Дорофеева встречается с новым избранником — украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

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Поклонники Дорофеевой позже заметили, что певица "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода.