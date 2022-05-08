Дантес розповів, що його сестра з російським паспортом думає про війну в Україні: "Дуже давно поїхала"

За словами співака, його родичка хоче змінити громадянство

Український співак Володимир Дантес прокоментував позицію своєї рідної сестри Валерії щодо війни в Україні. Дівчина вже давно живе у Європі, проте має громадянство країни-агресора.

В інтерв’ю для програми "ЖВЛ" співак заявив, що його родичка хоче отримати українське громадянство.

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"У мене є сестра. Але вона дуже давно поїхала і вона так само щодня плакала на початку, підтримувала. Вона живе в Європі і зараз хоче отримати українське громадянство. Каже: "Я не хочу бути причетною до цього, я не хочу цей паспорт.. Мені з ним важко”, — розповів Дантес.

Що відомо про сестру Володимира Дантеса

Валерія живе в Лісабоні, Португалія, і дуже рідко зустрічається з рідними з України. Востаннє український співак бачився із сестрою у жовтні 2021 року, а до цього Володимир не зустрічався із родичкою понад 15 років.

На сторінку дівчини в Інстаграмі підписано понад 12 тисяч людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український співак Володимир Дантес, який раніше розповів, чому відмовився від спілкування російською мовою, вперше заспівав українською.

Що відомо про розлучення Дантеса та Дорофєєвої

18 березня 2022 року українські артисти повідомили, що розлучилися, але офіційно розлучатися поки що не планують. Разом пара була близько одинадцяти років, з них шість у шлюбі. Згодом у мережі з’явилася інформація, що Надя Дорофєєва зустрічається з новим обранцем — українським ресторатором Михайлом Кацуріним.

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Шанувальники Дорофєєвої пізніше помітили, що співачка "натякала" про свої нові почуття та нового коханого у своїх піснях ще за місяць до оголошення розлучення.