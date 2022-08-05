Настя Каменських присвятила нову пісню закоханим, яких розлучила війна (відео)
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Кліп було знято у полі пшениці під ясним блакитним небом.
П’ятниця, 5 серпня, стала днем прем’єр серед зірок українського шоубізнесу. Слідом за Надією Дорофєєвою, яка випустила україномовну версію пісні "різнокольорова", свій хіт українською презентувала і її колега, співачка Настя Каменських.
Прем’єра композиції, яка отримала назву "Коли мине війна", відбулася на YouTube-каналі співачки. В описі до ролика артистка зазначила, що цей трек про велике і сильне кохання, яке здатне витримати і подолати будь-які труднощі.
"Будеш ти любити мене, коли мине війна" – це не сумнів, а впевненість у тому, що справжнє кохання здатне пройти через усі перепони та вистояти у найважчі хвилини. І нарешті знову об’єднати по-справжньому закохані серця ", – додала Каменських.
Настя Каменських/NK — "Коли мине війна": текст пісні
Ой-на, ой-на,
Ой-на, ой-на,
Ой я знаю,
Людям важко.
*
Я закриваю руками очі.
Я так робила тисячі разів.
Я так відчути тебе знову хочу,
Я чути хочу твій рідний спів.
***
Ой-на, ой-на,
Жито зелене.
Ой, не можу жити без тебе.
Ой, я знаю, знаю сама,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
*
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.
*
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.
***
Всюди люди,
Всі дні і ночі
Тільки шукаю твої карі очі.
Хочу, щоб ти так пишався коханням моїм.
Ти знай.
*
Навколо мене люди,
Люди.
Сумую без тебе,
Де ти?
Я птахом злітаю у небо
В обійми, щоб ти пригорнув,
Тихо прошепотів:
"Я скоро повернусь, тільки дочекайся".
*
Ой-на, ой-на,
Жито зелене.
Ой, не можу жити без тебе.
Ой, я знаю, знаю сама,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
***
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.
*
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.
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