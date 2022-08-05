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Настя Каменських присвятила нову пісню закоханим, яких розлучила війна (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Настя Каменських Новина оновлена 05 серпня 2022, 12:06
Настя Каменських

Кліп було знято у полі пшениці під ясним блакитним небом.

П’ятниця, 5 серпня, стала днем прем’єр серед зірок українського шоубізнесу. Слідом за Надією Дорофєєвою, яка випустила україномовну версію пісні "різнокольорова", свій хіт українською презентувала і її колега, співачка Настя Каменських.

Прем’єра композиції, яка отримала назву "Коли мине війна", відбулася на YouTube-каналі співачки. В описі до ролика артистка зазначила, що цей трек про велике і сильне кохання, яке здатне витримати і подолати будь-які труднощі.

"Будеш ти любити мене, коли мине війна" – це не сумнів, а впевненість у тому, що справжнє кохання здатне пройти через усі перепони та вистояти у найважчі хвилини. І нарешті знову об’єднати по-справжньому закохані серця ", – додала Каменських.

Настя Каменських/NK — "Коли мине війна": текст пісні

Ой-на, ой-на,

Ой-на, ой-на,

Ой я знаю,

Людям важко.

*

Я закриваю руками очі.

Я так робила тисячі разів.

Я так відчути тебе знову хочу,

Я чути хочу твій рідний спів.

***

Ой-на, ой-на,

Жито зелене.

Ой, не можу жити без тебе.

Ой, я знаю, знаю сама,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

*

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

*

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

***

Всюди люди,

Всі дні і ночі

Тільки шукаю твої карі очі.

Хочу, щоб ти так пишався коханням моїм.

Ти знай.

*

Навколо мене люди,

Люди.

Сумую без тебе,

Де ти?

Я птахом злітаю у небо

В обійми, щоб ти пригорнув,

Тихо прошепотів:

"Я скоро повернусь, тільки дочекайся".

*

Ой-на, ой-на,

Жито зелене.

Ой, не можу жити без тебе.

Ой, я знаю, знаю сама,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

***

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

*

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

Нещодавно українські виконавиці Jerry Heil та alyona alyona записали хіт разом із німецькою співачкою Ela. До свята Івана Купала дівчата презентували трек #KUPALA.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що автори відомого матюки про президента України Володимира Зеленського порадували слухачів новим треком. Цього разу увагу приділили Борису Джонсону.

Теги:
#Музика #Кліп #Настя Каменських