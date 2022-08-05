Настя Каменських присвятила нову пісню закоханим, яких розлучила війна (відео)

Кліп було знято у полі пшениці під ясним блакитним небом.

П’ятниця, 5 серпня, стала днем прем’єр серед зірок українського шоубізнесу. Слідом за Надією Дорофєєвою, яка випустила україномовну версію пісні "різнокольорова", свій хіт українською презентувала і її колега, співачка Настя Каменських.

Прем’єра композиції, яка отримала назву "Коли мине війна", відбулася на YouTube-каналі співачки. В описі до ролика артистка зазначила, що цей трек про велике і сильне кохання, яке здатне витримати і подолати будь-які труднощі.

"Будеш ти любити мене, коли мине війна" – це не сумнів, а впевненість у тому, що справжнє кохання здатне пройти через усі перепони та вистояти у найважчі хвилини. І нарешті знову об’єднати по-справжньому закохані серця ", – додала Каменських.

Настя Каменських/NK — "Коли мине війна": текст пісні

Ой-на, ой-на, Ой-на, ой-на, Ой я знаю, Людям важко. * Я закриваю руками очі. Я так робила тисячі разів. Я так відчути тебе знову хочу, Я чути хочу твій рідний спів. *** Ой-на, ой-на, Жито зелене. Ой, не можу жити без тебе. Ой, я знаю, знаю сама, Будеш ти любити мене, Коли мине війна. * Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене, Коли мине війна. Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене. * Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене, Коли мине війна. Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене. *** Всюди люди, Всі дні і ночі Тільки шукаю твої карі очі. Хочу, щоб ти так пишався коханням моїм. Ти знай. * Навколо мене люди, Люди. Сумую без тебе, Де ти? Я птахом злітаю у небо В обійми, щоб ти пригорнув, Тихо прошепотів: "Я скоро повернусь, тільки дочекайся". * Ой-на, ой-на, Жито зелене. Ой, не можу жити без тебе. Ой, я знаю, знаю сама, Будеш ти любити мене, Коли мине війна. *** Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене, Коли мине війна. Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене. * Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене, Коли мине війна. Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене.

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