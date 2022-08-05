Настя Каменских посвятила новую песню влюбленным, которых разлучила война (видео)
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Клип был снят в поле пшеницы под ясным голубым небом.
Пятница, 5 августа, стала днем премьер среди звезд украинского шоу-бизнеса. Вслед за Надей Дорофеевой, которая выпустила украиноязычную версию песни "разноцветная", свой хит на украинском языке презентовала и ее коллега, певица Настя Каменских.
Премьера композиции, которая получила название "Коли мине війна" состоялась на YouTube-канале певицы. В описании к ролику артистка отметила, что этот трек о большой и сильной любви, которая способна выдержать и преодолеть любые трудности.
"Будеш ти любити мене, коли мине війна" – это не сомнение, а уверенность в том, что настоящая любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые трудные минуты. И наконец снова объединить по-настоящему влюбленные сердца", – добавила Каменских.
Настя Каменских/NK — "Коли мине війна": текст песни
Ой-на, ой-на,
Ой-на, ой-на,
Ой я знаю,
Людям важко.
*
Я закриваю руками очі.
Я так робила тисячі разів.
Я так відчути тебе знову хочу,
Я чути хочу твій рідний спів.
*
Ой-на, ой-на,
Жито зелене.
Ой, не можу жити без тебе.
Ой, я знаю, знаю сама,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
***
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.
*
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.
***
Всюди люди,
Всі дні і ночі
Тільки шукаю твої карі очі.
Хочу, щоб ти так пишався коханням моїм.
Ти знай.
*
Навколо мене люди,
Люди.
Сумую без тебе,
Де ти?
Я птахом злітаю у небо
В обійми, щоб ти пригорнув,
Тихо прошепотів:
"Я скоро повернусь, тільки дочекайся".
*
Ой-на, ой-на,
Жито зелене.
Ой, не можу жити без тебе.
Ой, я знаю, знаю сама,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
***
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.
*
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.
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