Укр

Настя Каменских посвятила новую песню влюбленным, которых разлучила война (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Настя Каменских Новость обновлена 05 августа 2022, 12:06
Настя Каменских

Клип был снят в поле пшеницы под ясным голубым небом.

Пятница, 5 августа, стала днем премьер среди звезд украинского шоу-бизнеса. Вслед за Надей Дорофеевой, которая выпустила украиноязычную версию песни "разноцветная", свой хит на украинском языке презентовала и ее коллега, певица Настя Каменских.

Премьера композиции, которая получила название "Коли мине війна" состоялась на YouTube-канале певицы. В описании к ролику артистка отметила, что этот трек о большой и сильной любви, которая способна выдержать и преодолеть любые трудности.

"Будеш ти любити мене, коли мине війна" – это не сомнение, а уверенность в том, что настоящая любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые трудные минуты. И наконец снова объединить по-настоящему влюбленные сердца", – добавила Каменских.

Настя Каменских/NK — "Коли мине війна": текст песни

Ой-на, ой-на,

Ой-на, ой-на,

Ой я знаю,

Людям важко.

*

Я закриваю руками очі.

Я так робила тисячі разів.

Я так відчути тебе знову хочу,

Я чути хочу твій рідний спів.

*

Ой-на, ой-на,

Жито зелене.

Ой, не можу жити без тебе.

Ой, я знаю, знаю сама,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

***

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

*

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

***

Всюди люди,

Всі дні і ночі

Тільки шукаю твої карі очі.

Хочу, щоб ти так пишався коханням моїм.

Ти знай.

*

Навколо мене люди,

Люди.

Сумую без тебе,

Де ти?

Я птахом злітаю у небо

В обійми, щоб ти пригорнув,

Тихо прошепотів:

"Я скоро повернусь, тільки дочекайся".

*

Ой-на, ой-на,

Жито зелене.

Ой, не можу жити без тебе.

Ой, я знаю, знаю сама,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

***

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

*

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

Недавно украинские исполнительницы Jerry Heil и alyona alyona записали хит вместе с немецкой певицей Ela. К празднику Ивана Купала девушки презентовали трек #KUPALA.

Ранее "Телеграф" сообщал, что авторы известного матерного хита о президенте Украины Владимире Зеленском порадовали слушателей новым треком. На сей раз внимание уделили Борису Джонсону.

Теги:
#Музыка #Клип #Настя Каменских