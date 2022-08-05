Настя Каменских посвятила новую песню влюбленным, которых разлучила война (видео)

Клип был снят в поле пшеницы под ясным голубым небом.

Пятница, 5 августа, стала днем премьер среди звезд украинского шоу-бизнеса. Вслед за Надей Дорофеевой, которая выпустила украиноязычную версию песни "разноцветная", свой хит на украинском языке презентовала и ее коллега, певица Настя Каменских.

Премьера композиции, которая получила название "Коли мине війна" состоялась на YouTube-канале певицы. В описании к ролику артистка отметила, что этот трек о большой и сильной любви, которая способна выдержать и преодолеть любые трудности.

"Будеш ти любити мене, коли мине війна" – это не сомнение, а уверенность в том, что настоящая любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые трудные минуты. И наконец снова объединить по-настоящему влюбленные сердца", – добавила Каменских.

Настя Каменских/NK — "Коли мине війна": текст песни

Ой-на, ой-на, Ой-на, ой-на, Ой я знаю, Людям важко. * Я закриваю руками очі. Я так робила тисячі разів. Я так відчути тебе знову хочу, Я чути хочу твій рідний спів. * Ой-на, ой-на, Жито зелене. Ой, не можу жити без тебе. Ой, я знаю, знаю сама, Будеш ти любити мене, Коли мине війна. *** Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене, Коли мине війна. Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене. * Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене, Коли мине війна. Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене. *** Всюди люди, Всі дні і ночі Тільки шукаю твої карі очі. Хочу, щоб ти так пишався коханням моїм. Ти знай. * Навколо мене люди, Люди. Сумую без тебе, Де ти? Я птахом злітаю у небо В обійми, щоб ти пригорнув, Тихо прошепотів: "Я скоро повернусь, тільки дочекайся". * Ой-на, ой-на, Жито зелене. Ой, не можу жити без тебе. Ой, я знаю, знаю сама, Будеш ти любити мене, Коли мине війна. *** Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене, Коли мине війна. Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене. * Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене, Коли мине війна. Воу-воу, На-на-на-на, Будеш ти любити мене.

Недавно украинские исполнительницы Jerry Heil и alyona alyona записали хит вместе с немецкой певицей Ela. К празднику Ивана Купала девушки презентовали трек #KUPALA.

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