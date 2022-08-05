Надя Дорофеева перепела на украинском песню, посвященную Мише Кацурину: "Очень круто звучит" (видео)

Ранее певица провела конкурс на лучшую адаптацию этого трека в своих соцсетях.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая ранее совместно с Артемом Пивоваровым представила украиноязычный трек на стихи Тараса Шевченко, решила украинизировать все свое творчество. Артистка презентовала новую версию своей песни "Разноцветная", которая теперь стала "Різнокольорова".

Премьера видео состоялась на YouTube-канале исполнительницы в пятницу, 5 августа. Как говорится в подписи к ролику, текст для украиноязычной версии писала не сама Дорофеева, а был проведен конкурс на лучшую адаптацию. И из почти двух тысяч вариантов был выбран этот.

"После 24 февраля смыслы каждого украинского изменились, а главными для всех цветами стали желтый и голубой. Поэтому я решила добавить этих красок песне raznotsvetnaya и спеть ее на украинском" — добавила артистка.

Отметим, что еще до того, как стало официально известно, что Надя Дорофеева встречается с Михаилом Кацуриным, и по сети об этом ходили лишь слухи, поклонники артистки заметили, что о своих новых чувствах и новом возлюбленном певица "намекала" и ранее. И как раз песня "Разноцветная", которая была выпущена за месяц до объявления развода с Дантесом, и посвящена Кацурину. Вслушайтесь в текст: песня о запрещенной любви из-за которой главная героиня потеряла контроль.

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Что известно о расставании Дантеса и Дорофеевой

18 марта 2022 года Дантес и Дорофеева объявили, что разводятся. Вместе пара была около 11 лет. Позже в сети появилась информация, что Дорофеева встречается с новым избранником — украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Поклонники Дорофеевой позже заметили, что певица "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода.

В сети давно намекают на любовный четырехугольник. Ранее Владимир Дантес уже шутил по поводу того, что присмотрится к жене Кацурина после развода с Дорофеевой.