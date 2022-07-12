Дорофеева показала редкое совместное фото с Кацуриным

Певица наслаждается новыми отношениями после развода с Дантесом

Пока Владимира Дантеса подозревают в романе с Дашей Кацуриной, его бывшая жена Надя Дорофеева проводит время с экс-мужем Кацуриной Михаилом.

Новое романтическое и редкое совместное фото украинская певица запостила на официальной странице в Инстаграме. Дорофеева отключила комментарии для подписчиков, оставив фото без подписи.

На момент публикации материала нежное фото, где Кацурин наклоняется к певице для поцелуя с ней, набрало более 80 тысяч лайков.

Что известно о расставании Дантеса и Дорофеевой

18 марта 2022 года Дантес и Дорофеева объявили, что разводятся. Вместе пара была около 11 лет. Позже в сети появилась информация, что Дорофеева встречается с новым избранником — украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Поклонники Дорофеевой позже заметили, что певица "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода.

В сети давно намекают на любовный четырехугольник. Ранее Владимир Дантес уже шутил по поводу того, что присмотрится к жене Кацурина после развода с Дорофеевой.