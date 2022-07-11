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Игорь Пустовит показал фото с новой девушкой после развода с Сашей Бо: кто она (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Игорь Пустовит и Лина Сидор Новость обновлена 11 июля 2022, 09:59
Игорь Пустовит и Лина Сидор

Блогер пообещал в скором времени поделиться их историей отношений.

После довольно скандального развода одна из самых известных украиноязычных блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита, они оба уже очень счастливы и находятся в отношениях с другими людьми, о чем не скрывают и активно рассказывают в своих соцсетях. И если Саша Бо и ее избранник Платон уже готовятся к свадьбе, то Пустовит только начинает постепенно рассказывать историю своих отношений с новой избранницей — тоже блогершей Линой Сидор.

На своей странице в Инстаграм Пустовит опубликовал милый совместный снимок со своей новой возлюбленной. На фото пара позирует в профиль, обняв друг друга, на красивейшем фоне гор.

"Инь и Янь" — коротко подписал фото блогер.

А в сторис, Пустовит пообещал своим подписчикам, что в скором времени они с Сидор расскажут все подробности их личной жизни. Наверняка, будет пост об истории их знакомства и отношений. Ранее Игорь лишь упоминал, что они знакомы уже 10 лет.

Сторис Пустовита в Инстаграм

Снимками из этой же серии поделилась и сама Лина на своей странице в соцсети. Девушка опубликовала два романтических фото с любимым. На обоих снимках пара нежно обнимается.

"Вот такие два бархатца насеяла мама" — написала под фото Лина, видимо намекая на их сходство с Игорем.

Кто такая Лина Сидор: что о ней известно

Лина Сидор — блогерша. Ей 23 года и родом она из Калуша, однако последнее время живет в Ивано-Франковске. Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм, в котором публикует различные снимки с красивых курортов и стильные образы. Также в ее ленте много фото с достаточно откровенных фотосессий. У Лины прекрасная фигура, которую она предпочитает не скрывать от своих подписчиков.

Лина Сидор
Лина Сидор
Лина Сидор
Лина Сидор
Лина Сидор
Лина Сидор
Лина Сидор
Лина Сидор
Лина Сидор
Лина Сидор
Лина Сидор
Лина Сидор
Лина Сидор

Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

Напомним, что о разводе известных блогеров Саши Бо (первого украиноязычного блогера с миллионной аудиторией ) и Игоря Пустовита, стало известно в начале июля 2021 года. Пара решила разойтись после пяти лет супружеской жизни. Причину развода официально пара не комментировала, но Игорь тогда сообщил, что для них это решение было взвешенным.

После в сентябре 2021 года вышло интервью Маши Ефросининой с Сашей Бо, в котором девушка рассказала свою версию их скандального развода и его причин. По ее словам, пара ссорилась из-за того, что Саша больше зарабатывала. Также блогер пожаловалась на абьюз со стороны Игоря, и рассказала, что он желал ей смерти от рака.

Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.

Еще находившись в официальном браке Саша и Игорь начали новые отношения. Игорь Пустовит сразу же нашел себе новую девушку, которую называл "невероятной" и даже показал ее фото, но со спины. Также Пустовиту приписывали отношения со скандальной блогершей Софией Стужук. А Саша же завела роман со своим однокурсником — стоматологом Платоном Тарнавским.

Теги:
#Отношения #Блогер #Игорь Пустовит