Игорь Пустовит показал фото с новой девушкой после развода с Сашей Бо: кто она (фото)

Блогер пообещал в скором времени поделиться их историей отношений.

После довольно скандального развода одна из самых известных украиноязычных блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита, они оба уже очень счастливы и находятся в отношениях с другими людьми, о чем не скрывают и активно рассказывают в своих соцсетях. И если Саша Бо и ее избранник Платон уже готовятся к свадьбе, то Пустовит только начинает постепенно рассказывать историю своих отношений с новой избранницей — тоже блогершей Линой Сидор.

На своей странице в Инстаграм Пустовит опубликовал милый совместный снимок со своей новой возлюбленной. На фото пара позирует в профиль, обняв друг друга, на красивейшем фоне гор.

"Инь и Янь" — коротко подписал фото блогер.

А в сторис, Пустовит пообещал своим подписчикам, что в скором времени они с Сидор расскажут все подробности их личной жизни. Наверняка, будет пост об истории их знакомства и отношений. Ранее Игорь лишь упоминал, что они знакомы уже 10 лет.

Снимками из этой же серии поделилась и сама Лина на своей странице в соцсети. Девушка опубликовала два романтических фото с любимым. На обоих снимках пара нежно обнимается.

"Вот такие два бархатца насеяла мама" — написала под фото Лина, видимо намекая на их сходство с Игорем.

Кто такая Лина Сидор: что о ней известно

Лина Сидор — блогерша. Ей 23 года и родом она из Калуша, однако последнее время живет в Ивано-Франковске. Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм, в котором публикует различные снимки с красивых курортов и стильные образы. Также в ее ленте много фото с достаточно откровенных фотосессий. У Лины прекрасная фигура, которую она предпочитает не скрывать от своих подписчиков.

Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

Напомним, что о разводе известных блогеров Саши Бо (первого украиноязычного блогера с миллионной аудиторией ) и Игоря Пустовита, стало известно в начале июля 2021 года. Пара решила разойтись после пяти лет супружеской жизни. Причину развода официально пара не комментировала, но Игорь тогда сообщил, что для них это решение было взвешенным.

После в сентябре 2021 года вышло интервью Маши Ефросининой с Сашей Бо, в котором девушка рассказала свою версию их скандального развода и его причин. По ее словам, пара ссорилась из-за того, что Саша больше зарабатывала. Также блогер пожаловалась на абьюз со стороны Игоря, и рассказала, что он желал ей смерти от рака.

Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.

Еще находившись в официальном браке Саша и Игорь начали новые отношения. Игорь Пустовит сразу же нашел себе новую девушку, которую называл "невероятной" и даже показал ее фото, но со спины. Также Пустовиту приписывали отношения со скандальной блогершей Софией Стужук. А Саша же завела роман со своим однокурсником — стоматологом Платоном Тарнавским.