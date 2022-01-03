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Вино и много жарких поцелуев: Саша Бо похвасталась романтическим отдыхом с новым возлюбленным (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Саша Бо и Платон Тарнавский Новость обновлена 03 января 2022, 11:14
Саша Бо и Платон Тарнавский

Саша Бо все чаще постит фото и видео со своим новым возлюбленным.

После получения официального развода со своим супругом блогером Игорем Пустовитом, популярная украиноязычная инста-дива Александра Пустовит, более известная как Саша Бо, уже в открытую рассказывает о своих новых отношениях, постепенно показывая своего нового избранника своих поклонникам.

На странице блогерши в Инстаграм все чаще появляются совместные фото с ее бойфрендом — стоматологом из Ивано-Франковска, ее одногруппником Платоном Тарнавским, на которых отчетливо видно мужчину. Более того, Саша Бо даже начала отмечать своего возлюбленного в своих сторис, ставя возле его имени сердечки. Напомним, что страница Тарнавского в Инстаграме закрыта, и даже нет фото на аватаре.

Период новогодних праздников пара решила отпраздновать вместе, и отправилась на лыжный курорт в Буковель. Романтическими фото и видео Саша периодически хвасталась у себя в сторис. Стоит отметить, что Платон Тарнавский достаточно неплохо катается на лыжах.

Также, Александра показала и их "вечерние развлечения". Пара удобно расположилась в горячем бассейне, в котором они пили вино, плавали и много обнимались и целовались.

Кто такой Платон Тарнавский?

Напомним, что новый возлюбленный Саши Бо Платон Тарнавский — это стоматолог из Ивано-Франковска, вероятнее всего одногруппник Александры, ведь она заканчивала Ивано-Франковский медицинский университет по специальности "стоматология". Мужчина ведет непубличный образ жизни: его страница в Instagram закрыта, а на аватарке нет фотографии.

Напомним, что впервые пара появилась вместе на скандальной вечеринке у Александра Залиско, которую в сети прозвали "Голодной тусой".

Ранее "Телеграф" писал, что Игорь Пустовит все никак не может попрощаться с прошлым, и на шоу "Подкаты" несколько раз вспомнил о Саше Бо.

Теги:
#Отношения #Блогер #Саша Бо
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