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Официально свободна: Саша Бо оформила развод с Пустовитом и сразу собралась на вечеринку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Саша Бо похвасталась разводом с Игорем Пустовитом Новость обновлена 20 декабря 2021, 17:33
Саша Бо похвасталась разводом с Игорем Пустовитом

Блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит спустя почти пол года разрешили все вопросы с разводом.

В июле 2021 года сеть шокировала новость о расставании самой известной инста-пары Украины Саши Бо и Игоря Пустовита. Спустя 5 лет в браке и рождения двоих сыновей Саша и Игорь приняли решение больше не быть вместе, сопроводив свой развод большим скандалом. 

В понедельник, 20 декабря, спустя почти полгода после объявления о расставании, пара наконец-то уладила все свои взаимные к друг другу претензии, разрешили все вопросы, связанные с опекунством их сыновей, и получили официальный развод. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщила Саша Бо.

Блогер опубликовала пост, в котором сообщила, что теперь она разведена, прикрепив к публикации свое фото. Стоит отметить, что на снимке Саша широко улыбается и радуется тому, что наконец стала свободной. Блогерша позирует в шикарном черном длинном платье с глубоким декольте и большим разрезом от бедра. 

"Официально разведена" — написала Саша под постом. 

Отметим, что в сторис девушка добавила, что сегодня ее также ждет вечеринка. Возможно платье, в котором она позирует на фото она как раз и выбрала для празднования корпоратива.

Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

В сентябре 2021 года вышло интервью Маши Ефросининой с Сашей Бо, в котором девушка рассказала свою версию их скандального развода и его причин. По ее словам, пара ссорилась из-за того, что Саша больше зарабатывала. Также блогер пожаловалась на абьюз со стороны Игоря, и рассказала, что он желал ей смерти от рака.

Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.

Еще находившись в официальном браке Саша и Игорь начали новые отношения. Игорь Пустовит сразу же нашел себе новую девушку, которую называл "невероятной" и даже показал ее фото, но со спины. Позже Пустовиту начали приписывать отношения со скандальной блогершей Софией Стужук, которые Игорь не подтверждает. Саша же завела роман со своим однокурсником — стоматологом Платоном Тарнавским.

Теги:
#Игорь Пустовит #Саша Бо
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