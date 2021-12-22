Укр

Игорь Пустовит унизил экс-жену Сашу Бо на шоу (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Игорь Пустовит никак не может забыт бывшую Новость обновлена 22 декабря 2021, 09:56
Игорь Пустовит никак не может забыт бывшую

Игорь Пустовит отметил, что Саша Бо ему не готовила.

В июле 2021 года самая известная инста-пара Украины Саша Бо и Игорь Пустовит сообщили, что спустя пять лет брака они решили развестись. Тихого и спокойного развода не получилось, и пара вынесла очень много "мусора" и "грязи" друг о друге: Саша в интервью Маше Ефросининой, а Игорь в общении со Славой Деминым.

21 декабря на ютуб канале "Львы на Джипе" вышел новый выпуск шоу "Подкаты", в котором парни и девушки "соревнуются" в мастерстве пикапа. Героем нового видео стал и Игорь Пустовит. Пока девушки "подкатывали" к блогеру, он не забыл упомянуть и свою экс-возлюбленную и не совсем в приятном ключе. 

Во время одного из "подкатов" Пустовит заявил, что раньше ему редко готовили борщ, видимо намекая на Сашу Бо, а потом, просто отметил, что одна из участниц говорит, как его бывшая. Отметим, что съемка шоу проводилась еще осенью, когда отношения между Бо и Пустовитом были еще натянутыми, ведь накануне официального развода блогер рассказал, что их общение "устаканилось".

Отметим, что в этом выпуске также принимал участие и экс-участник шоу "Холостячка", блогер и певец Андрей Шатырко, который ранее окончательно рассорился со своей подругой Софией Стужук из-за ее общения с Игорем.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика 18+!

Напомним, что еще находившись в официальном браке Саша и Игорь начали новые отношения. Игорь Пустовит сразу же нашел себе новую девушку, которую называл "невероятной" и даже показал ее фото, но со спины. Позже Пустовиту начали приписывать отношения со скандальной блогершей Софией Стужук, которые Игорь не подтверждает. Саша же завела роман со своим однокурсником — стоматологом Платоном Тарнавским.

Теги:
#Блогер #Игорь Пустовит #Саша Бо
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