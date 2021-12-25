О Пустовите и не вспоминает: Саша Бо "зажгла" с новым парнем на глазах у всех (фото)
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Блогерша перестала скрывать свою личную жизнь и активно постит фото со своим новым бойфрендом.
После получения официального развода со своим супругом блогером Игорем Пустовитом, популярная украиноязычная инста-дива Александра Пустовит, более известная как Саша Бо, наконец "расправила крылья". Девушка активно продолжает свою блогерскую деятельность и наслаждается новыми романтическими отношениями.
На своей странице в Инстаграм Саша ранее лишь "дразнила" своих фанов загадочным бойфрендом, показывая своего мужчину лишь со спины или только его руки, а теперь девушка перестала его скрывать. В свои соцсети Александра все чаще начала постить снимки вместе со своим возлюбленным, на которых его хорошо видно.
24 декабря Сашу пригласили на вечеринку в честь дня рождения, на которую она пошла вместе со своим парнем, Платоном Тарнавским. После вечеринки Александра опубликовала в сторис романтичный снимок с возлюбленным, на котором он страстно целует ее в шею. Саша никак не подписала совместное фото, лишь добавив к фото маленькое сердечко.
Кто такой Платон Тарнавский?
Напомним, что новый возлюбленный Саши Бо Платон Тарнавский — это стоматолог из Ивано-Франковска, вероятнее всего одногруппник Александры, ведь она заканчивала Ивано-Франковский медицинский университет по специальности "стоматология". Мужчина ведет непубличный образ жизни: его страница в Instagram закрыта, а на аватарке нет фотографии.
Напомним, что впервые пара появилась вместе на скандальной вечеринке у Александра Залиско, которую в сети прозвали "Голодной тусой".
Ранее "Телеграф" писал, что Игорь Пустовит все никак не может попрощаться с прошлым, и на шоу "Подкаты" несколько раз вспомнил о Саше Бо.
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