О Пустовите и не вспоминает: Саша Бо "зажгла" с новым парнем на глазах у всех (фото)

Блогерша перестала скрывать свою личную жизнь и активно постит фото со своим новым бойфрендом.

После получения официального развода со своим супругом блогером Игорем Пустовитом, популярная украиноязычная инста-дива Александра Пустовит, более известная как Саша Бо, наконец "расправила крылья". Девушка активно продолжает свою блогерскую деятельность и наслаждается новыми романтическими отношениями.

На своей странице в Инстаграм Саша ранее лишь "дразнила" своих фанов загадочным бойфрендом, показывая своего мужчину лишь со спины или только его руки, а теперь девушка перестала его скрывать. В свои соцсети Александра все чаще начала постить снимки вместе со своим возлюбленным, на которых его хорошо видно.

Читайте также: Категория Lifestyle Саша Бо перестала скрывать своего нового возлюбленного и впервые опубликовала фото После объявления об официальном разводе, Саша Бо поделилась романтическим фото с новым бойфрендом.

24 декабря Сашу пригласили на вечеринку в честь дня рождения, на которую она пошла вместе со своим парнем, Платоном Тарнавским. После вечеринки Александра опубликовала в сторис романтичный снимок с возлюбленным, на котором он страстно целует ее в шею. Саша никак не подписала совместное фото, лишь добавив к фото маленькое сердечко.

Кто такой Платон Тарнавский?

Напомним, что новый возлюбленный Саши Бо Платон Тарнавский — это стоматолог из Ивано-Франковска, вероятнее всего одногруппник Александры, ведь она заканчивала Ивано-Франковский медицинский университет по специальности "стоматология". Мужчина ведет непубличный образ жизни: его страница в Instagram закрыта, а на аватарке нет фотографии.

Напомним, что впервые пара появилась вместе на скандальной вечеринке у Александра Залиско, которую в сети прозвали "Голодной тусой".

Ранее "Телеграф" писал, что Игорь Пустовит все никак не может попрощаться с прошлым, и на шоу "Подкаты" несколько раз вспомнил о Саше Бо.