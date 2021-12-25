Про Пустовіта і не згадує: Саша Бо "запалила" з новим хлопцем на очах у всіх (фото)
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Блогерка перестала приховувати своє особисте життя та активно постить фото зі своїм новим бойфрендом.
Після отримання офіційного розлучення зі своїм чоловіком блогером Ігорем Пустовітом, популярна україномовна інста-діва Олександра Пустовіт, більш відома як Саша Бо, нарешті "розправила крила". Дівчина активно продовжує свою блогерську діяльність та насолоджується новими романтичними стосунками.
На своїй сторінці в Інстаграм Саша раніше лише "дражнила" своїх фанів загадковим бойфрендом, показуючи свого нового чоловіка лише зі спини або тільки його руки, а тепер дівчина перестала його приховувати. У свої соцмережі Олександра все частіше почала постити знімки разом зі своїм коханим, на яких його добре видно.
24 грудня Сашу запросили на вечірку на честь дня народження, на яку вона пішла разом зі своїм хлопцем, Платоном Тарнавським. Після вечірки Олександра опублікувала у сторіс романтичний знімок із коханим, на якому він пристрасно цілує її у шию. Олександра не підписала спільне фото, лише додала до фото маленьке серце.
Хто такий Платон Тарнавський?
Нагадаємо, що новий коханий Саші Бо Платон Тарнавський — це стоматолог з Івано-Франківська, найімовірніше одногрупник Олександри, адже вона закінчувала Івано-Франківський медичний університет за спеціальністю "стоматологія". Чоловік веде непублічний спосіб життя: його сторінку в Instagram закрито, а на аватарці немає фотографії.
Нагадаємо, що вперше пара з’явилася разом на скандальній вечірці у Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".
Раніше "Телеграф" писав, що Ігор Пустовіт все ніяк не може попрощатися з минулим, і на шоу "Підкати" кілька разів згадав Сашу Бо.
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