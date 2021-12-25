Про Пустовіта і не згадує: Саша Бо "запалила" з новим хлопцем на очах у всіх (фото)

Блогерка перестала приховувати своє особисте життя та активно постить фото зі своїм новим бойфрендом.

Після отримання офіційного розлучення зі своїм чоловіком блогером Ігорем Пустовітом, популярна україномовна інста-діва Олександра Пустовіт, більш відома як Саша Бо, нарешті "розправила крила". Дівчина активно продовжує свою блогерську діяльність та насолоджується новими романтичними стосунками.

На своїй сторінці в Інстаграм Саша раніше лише "дражнила" своїх фанів загадковим бойфрендом, показуючи свого нового чоловіка лише зі спини або тільки його руки, а тепер дівчина перестала його приховувати. У свої соцмережі Олександра все частіше почала постити знімки разом зі своїм коханим, на яких його добре видно.

Читайте також: Категорія Lifestyle Саша Бо перестала приховувати свого нового коханого та вперше опублікувала фото Після оголошення про офіційне розлучення Саша Бо поділилася романтичним фото з новим бойфрендом.

24 грудня Сашу запросили на вечірку на честь дня народження, на яку вона пішла разом зі своїм хлопцем, Платоном Тарнавським. Після вечірки Олександра опублікувала у сторіс романтичний знімок із коханим, на якому він пристрасно цілує її у шию. Олександра не підписала спільне фото, лише додала до фото маленьке серце.

Хто такий Платон Тарнавський?

Нагадаємо, що новий коханий Саші Бо Платон Тарнавський — це стоматолог з Івано-Франківська, найімовірніше одногрупник Олександри, адже вона закінчувала Івано-Франківський медичний університет за спеціальністю "стоматологія". Чоловік веде непублічний спосіб життя: його сторінку в Instagram закрито, а на аватарці немає фотографії.

Нагадаємо, що вперше пара з’явилася разом на скандальній вечірці у Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".

Раніше "Телеграф" писав, що Ігор Пустовіт все ніяк не може попрощатися з минулим, і на шоу "Підкати" кілька разів згадав Сашу Бо.