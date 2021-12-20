Офіційно вільна: Саша Бо оформила розлучення з Пустовітом і одразу зібралася на вечірку

Блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт майже через півроку розв'язали всі питання з розлученням.

У липні 2021 року мережа шокувала новину про розлучення найвідомішої інста-пари України Саші Бо та Ігоря Пустовіта. Через 5 років у шлюбі та народження двох синів Саша та Ігор прийняли рішення більше не бути разом, супроводивши своє розлучення великим скандалом.

У понеділок, 20 грудня, майже через півроку після оголошення про розлучення, пара нарешті залагодила всі свої взаємні до один одного претензії, розв'язали всі питання, пов’язані з опікунством їхніх синів, і отримали офіційне розлучення. Про це на своїй сторінці в Інстаграмі повідомила Саша Бо.

Блогерка опублікувала пост, у якому повідомила, що тепер вона розлучена, прикріпивши до публікації своє фото. Варто відзначити, що на знімку Саша широко посміхається і радіє тому, що нарешті стала вільною. Блогерка позує у шикарній чорній довгій сукні з глибоким декольте та великим розрізом від стегна.

"Офіційно розлучена" — написала Саша під постом.

Зазначимо, що у сторіс дівчина додала, що сьогодні на неї також чекає вечірка. Можливо плаття, в якому вона позує на фото, вона якраз і обрала для святкування корпоративу.

Саша Бо та Ігор Пустовіт: розлучення

У вересні 2021 року вийшло інтерв’ю Маші Єфросініної з Сашею Бо, в якому дівчина розповіла свою версію їхнього скандального розлучення та його причин. За її словами, пара сварилася через те, що Саша більше заробляла. Також блогерка поскаржилася на аб’юз з боку Ігоря, і розповіла, що він бажав їй смерті від раку.

Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію Саші, про те, як вона його принижувала і нібито била їхніх спільних дітей.

Ще перебуваючи в офіційному шлюбі Сашко та Ігор розпочали нові стосунки. Ігор Пустовіт відразу ж знайшов собі нову дівчину, яку називав "неймовірною" і навіть показав її фото, але зі спини. Пізніше Пустовіту почали приписувати стосунки зі скандальною блогеркою Софією Стужук, які Ігор не підтверджує. Саша ж завела роман зі своїм однокурсником – стоматологом Платоном Тарнавським.