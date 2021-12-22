Ігор Пустовіт принизив ексдружину Сашу Бо на шоу (відео)

Ігор Пустовіт відмітив, що Саша Бо йому не готувала.

У липні 2021 року найвідоміша інста-пара України Саша Бо та Ігор Пустовіт повідомили, що через п’ять років шлюбу вони вирішили розлучитися. Тихого та спокійного розлучення не вийшло, і пара винесла дуже багато "сміття" та "бруду" один про одного: Саша в інтерв’ю Маші Єфросініній, а Ігор у спілкуванні зі Славою Дьоміним.

21 грудня на ютуб каналі "Леви на Джипі" вийшов новий випуск шоу "Підкати", в якому хлопці та дівчата "змагаються" у майстерності пікапа. Героєм нового відео став Ігор Пустовіт. Поки дівчата "підкатували" до блогера, він не забув згадати і свою екскохану та не зовсім у приємному ключі.

Під час одного з "підкатів" Пустовіт заявив, що раніше йому рідко готували борщ, мабуть, натякаючи на Сашка Бо, а потім просто зазначив, що одна з учасниць каже, як його колишня. Зазначимо, що зйомка шоу проводилася ще восени, коли стосунки між Бо та Пустовітом були ще натягнутими, адже напередодні офіційного розлучення блогер розповів, що їхнє спілкування "устаканилося".

Читайте також: Категорія Lifestyle Офіційно вільна: Саша Бо оформила розлучення з Пустовітом і одразу зібралася на вечірку Блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт майже через півроку розв'язали всі питання з розлученням.

Зазначимо, що у цьому випуску також брав участь і ексучасник шоу "Холостячка", блогер та співак Андрій Шатирко, який раніше остаточно посварився зі своєю подругою Софією Стужук через її спілкування з Ігорем.

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Нагадаємо, що ще перебуваючи в офіційному шлюбі Сашко та Ігор розпочали нові стосунки. Ігор Пустовіт відразу ж знайшов собі нову дівчину, яку називав "неймовірною" і навіть показав її фото, але зі спини. Пізніше Пустовіту почали приписувати стосунки зі скандальною блогеркою Софією Стужук, які Ігор не підтверджує. Саша ж завела роман зі своїм однокурсником – стоматологом Платоном Тарнавським.