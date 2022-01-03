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Вино та багато жарких поцілунків: Саша Бо похвалилася романтичним відпочинком із новим коханим (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Саша Бо та Платон Тарнавський Новина оновлена 03 січня 2022, 11:14
Саша Бо та Платон Тарнавський

Саша Бо все частіше постить фото та відео зі своїм новим коханим.

Після отримання офіційного розлучення зі своїм чоловіком блогером Ігорем Пустовітом, популярна україномовна інста-діва Олександра Пустовіт, більш відома як Саша Бо, вже відкрито розповідає про свої нові стосунки, поступово показуючи свого нового обранця своїм шанувальникам.

На сторінці блогерки в Інстаграм дедалі частіше з’являються спільні фото з її бойфрендом — стоматологом з Івано-Франківська, її одногрупником Платоном Тарнавським, де чітко видно чоловіка. Більше того, Саша Бо навіть почала відзначати свого коханого у своїх сторіс, ставлячи біля його імені серця. Нагадаємо, що сторінку Тарнавського в Інстаграмі закрито, і навіть немає фото на аватарі.

Період новорічних свят пара вирішила відсвяткувати разом, і вирушила на лижний курорт Буковель. Романтичними фото та відео Саша періодично хвалилася у себе у сторіс. Варто відзначити, що Платон Тарнавський досить непогано катається на лижах.

Також Олександра показала і їх "вечірні розваги". Пара зручно розташувалася у гарячому басейні, в якому вони пили вино, плавали та багато обіймалися та цілувалися.

Хто такий Платон Тарнавський?

Нагадаємо, що новий коханий Саші Бо Платон Тарнавський — це стоматолог з Івано-Франківська, найімовірніше одногрупник Олександри, адже вона закінчувала Івано-Франківський медичний університет за спеціальністю "стоматологія". Чоловік веде непублічний спосіб життя: його сторінку в Instagram закрито, а на аватарці немає фотографії.

Нагадаємо, що вперше пара з’явилася разом на скандальній вечірці у Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".

Раніше "Телеграф" писав, що Ігор Пустовіт все ніяк не може попрощатися з минулим, і на шоу "Підкати" кілька разів згадав Сашу Бо.

Теги:
#Відносини #Блогер #Саша Бо
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