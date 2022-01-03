Вино та багато жарких поцілунків: Саша Бо похвалилася романтичним відпочинком із новим коханим (відео)

Саша Бо все частіше постить фото та відео зі своїм новим коханим.

Після отримання офіційного розлучення зі своїм чоловіком блогером Ігорем Пустовітом, популярна україномовна інста-діва Олександра Пустовіт, більш відома як Саша Бо, вже відкрито розповідає про свої нові стосунки, поступово показуючи свого нового обранця своїм шанувальникам.

На сторінці блогерки в Інстаграм дедалі частіше з’являються спільні фото з її бойфрендом — стоматологом з Івано-Франківська, її одногрупником Платоном Тарнавським, де чітко видно чоловіка. Більше того, Саша Бо навіть почала відзначати свого коханого у своїх сторіс, ставлячи біля його імені серця. Нагадаємо, що сторінку Тарнавського в Інстаграмі закрито, і навіть немає фото на аватарі.

Період новорічних свят пара вирішила відсвяткувати разом, і вирушила на лижний курорт Буковель. Романтичними фото та відео Саша періодично хвалилася у себе у сторіс. Варто відзначити, що Платон Тарнавський досить непогано катається на лижах.

Також Олександра показала і їх "вечірні розваги". Пара зручно розташувалася у гарячому басейні, в якому вони пили вино, плавали та багато обіймалися та цілувалися.

Хто такий Платон Тарнавський?

Нагадаємо, що новий коханий Саші Бо Платон Тарнавський — це стоматолог з Івано-Франківська, найімовірніше одногрупник Олександри, адже вона закінчувала Івано-Франківський медичний університет за спеціальністю "стоматологія". Чоловік веде непублічний спосіб життя: його сторінку в Instagram закрито, а на аватарці немає фотографії.

Нагадаємо, що вперше пара з’явилася разом на скандальній вечірці у Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".

Раніше "Телеграф" писав, що Ігор Пустовіт все ніяк не може попрощатися з минулим, і на шоу "Підкати" кілька разів згадав Сашу Бо.